Цьогорічна власниця корони і титулу "Міс Україна Всесвіт" 2021 Анна Неплях працює моделлю і часто бере участь у фешн зйомках. Красуня має багато хобі й захоплюється моделінгом, подорожами та активним спортом. Вона публікує не тільки власні фото, де демонструє образи, але й атмосферні кадри, що її надихають.

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Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини



Що публікує "Міс Україна Всесвіт" / Фото з інстаграму дівчини