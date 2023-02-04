Розійшлися за день до війни, – переможниця "Холостяка" зізналась, що розчарувало її в Алексі

Переможниця проєкту "Холостяк" Катерина Лозовицька відверто розповіла про розставання з Алексом Топольським. Вона зізналась, хто насправді ініціював розмову про розрив та що її розчарувало.

Головний герой 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька після завершення проєкту пробули разом недовго. В інтерв'ю 24 Каналу дівчина розповіла, як розрив відбувся насправді.

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Катя Лозовицька про розрив з Алексом

Наша історія з Алексом тривала місяць. Весь цей час ми перебували в Києві. Ми розійшлися за день до війни,

– підкреслила переможниця шоу.

Катя Лозовицька також відповіла, хто насправді ініціював розмову про те, що потрібно розійтися. Бо версії обох – відрізняються. До речі, саме це розчарувало Катю в Алексі Топольському.

"Я і на постшоу, і у своєму пості в інстаграмі казала, що зініціювала розмову я. Саму фразу "нам треба поговорити" і натяки щодо розставання робила я. Проте ми обоє були згодні з тим, що потрібно розходитися. Те, як Алекс відреагував у себе в пості, мене, чесно кажучи, дуже вразило та розчарувало".

Як Катя пережила розставання

, що після допису Каті про розрив, Алекс опублікував відповідь – написав, що слова дівчини про причини їхнього розставання його здивували. Та заявив, що начебто саме він першим завів тему про те, щоб порвати стосунки.

Модель також розповіла, що розрив з Алексом не був для неї тяжким чи проблемним. Бо ще під час відносин вона зрозуміла, що Топольський – не той чоловік, який їх потрібен, а стосунки – не ті, що б влаштовували.

"Це було дуже зважене та спокійне рішення. Не було ніякої драми та розбитих сердець. Адже коли стосунки почали розчаровувати, почуття, які виникли в мене на проєкті, почали вмирати також".

Як Катя й Алекс пояснювали розрив