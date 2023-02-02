Після інтерв'ю учасниць 12 сезону відверту бесіду з журналісткою провів і головний герой "Холостяка" Алекс Топольський. Він поділився як інтимними деталями стосунків з переможницею проєкту, так і розповів, що завадило їм бути разом.

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Алекс назвав причину розставання з Катею

Бізнесмен підтвердив слова Лозовицької про те, що вони разом не жили, а у стосунках були близько місяця. Алекс заявив, що їхні взаємини нібито повернулися до того стану, в якому були на початку проєкту.

Мені здалося, що Катя з'їхала до 3 епізоду, тобто чекала від мене ініціативи, щоб я віддавав, віддавав, віддавав. Людина сиділа і чекала, щоб усі ходили довкола неї. Але я не та людина, яка віддаватиме, не чекаючи зворотної ініціативи, коли немає навіть нормальної глибокої розмови про життя, а просто щось таке поверхневе,

– поділився Топольський.

"Мені стає відразу нецікаво, я тухну. Я вже нічого не відчуваю до людини, і мені здається, що вона теж нічого не відчуває".

"Холостяк" додав, що саме через відсутність глибоких розмов та поверхневість їхнього спілкування він зініціював розмову. Він зізнався, що розрив відбувся спокійно, обійшлося без сліз. Утім, Алекс вважає, що Катя через це засмутилась.

Зауважимо, що стосовно розриву у самої Каті Лозовицької зовсім інша версія. Вона заявляла, що саме Алекс вимагав до себе залицянь, уваги та слів захоплення. Тоді як він не цікавився життям дівчини, не дарував їй квітів та відповідав відмовою на пропозиції. Переможниця проєкту додавала, що вона була ініціатором розмови про розставання, а на протилежні слова Алекса відповідала, що глядач може самостійно зробити висновки, хто каже правду.

Для чого Каті був "Холостяк"

Алекс підозрює, що проєкт міг бути для Каті Лозовицької реалізацією амбіцій, а не пошуком романтичних стосунків.

"Вона вибирала: або "Холостяк", або "Міс Україна". Це реалізація її амбіцій. Вона що хотіла, те й отримала. Каті потрібна старша людина, яка її любитиме і хвалитиме. Я не та людина і не готовий ставити жінку у пріоритет свого життя".

Інтерв'ю з Алексом Топольським: дивіться відео онлайн