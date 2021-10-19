Переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова показала фото сина: миловидні кадри
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Головні герої "Холостяка-9" Даша Квіткова та Нікіта Добринін насолоджуються часом, який проводять з сином Левом.
Молода матуся Даша Квіткова майже весь вільний час проводить з сином. Вони обоє відпочивають у заміському котеджі, а в особистому блозі Даша опубліковує зворушливі моменти.
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Нові фото сина Квіткової та Добриніна
Подружжя нетерпляче чекало на народження малюка. Лев щодня тішить батьків новими досягненнями. На світлинах, які поширила в мережі його матуся, хлопчик позував, лежачи на животику. Він грався на улюбленому килимку, дивився на матусю та мило усміхався до неї.
Квіткова одягнула Лева в бірюзовий комбінезон, який гарно підкреслив колір очей хлопчика.
Як можна було народитися таким солодким малюком? Спонтанні кадри, але дуже улюблені. Хочу залишити тут,
– написала блогерка під знімками.
Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки
Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки
Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з інстаграму блогерки