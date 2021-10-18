Наразі майже весь час Даша проводить з малюком. Лев постійно перебуває під захистом матусі, тому й на більшості фото вона також позує з ним.
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Домашній образ Даші Квіткової
Даша позувала у вітальні власного заміського будинку, в який влітку переїхала разом із коханим Нікітою Добриніним. Дівчина сиділа на підлозі на тлі величезного телевізора та каміна.
Квіткова одягнула теплий в'язаний костюм трендового синього кольору, що складався з oversize кофти та широких штанів. Вона не обирала ніякого взуття та шкарпеток, що додавало образові атмосферності. Волосся зіркова матуся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.
Маленький Лев лежав на матусі та мило усміхався, дивлячись в камеру.
Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки
Іноді, звісно, спонтанність потрібна. Наприклад, у подорожах. Але весілля, вагітність, купівлю будинку та ремонт ми планували до дрібниць (хоча усвідомлювали, що в будь-який момент щось може піти не так).
Коли купували будинок і робили в ньому ремонт, враховували бажання великої сім'ї, старалися зробити для цього всі умови. Кожна деталь повинна викликати бажання проводити в теплому сімейному колі якомога більше часу.
У цьому будинку в нас вже з'явилася невелика традиція. Ми постійно влаштовуємо домашні кіносеанси з попкорном.