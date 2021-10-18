Наразі майже весь час Даша проводить з малюком. Лев постійно перебуває під захистом матусі, тому й на більшості фото вона також позує з ним.

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Домашній образ Даші Квіткової

Даша позувала у вітальні власного заміського будинку, в який влітку переїхала разом із коханим Нікітою Добриніним. Дівчина сиділа на підлозі на тлі величезного телевізора та каміна.

Квіткова одягнула теплий в'язаний костюм трендового синього кольору, що складався з oversize кофти та широких штанів. Вона не обирала ніякого взуття та шкарпеток, що додавало образові атмосферності. Волосся зіркова матуся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Маленький Лев лежав на матусі та мило усміхався, дивлячись в камеру.



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки