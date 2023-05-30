Переможниця "Холостяка-12" Катя Лозовицька познайомила коханого з батьками: миле відео з Варшави

Переможниця 12 сезону "Холостяка" Катя Лозовицька знайшла нове кохання після проєкту. Вона не розсекречує ані ім'я бойфренда, ані чим він займається. Однак живуть вони разом у Варшаві, і модель уже познайомила його з батьками.

Катерина Лозовицька з "Холостяка 12" вже відбивалася від хейтерів за щасливі фото з побачення у Празі й наголошувала, що не виправдовуватиметься за те, що продовжує жити, коли в Україні війна. Так, дівчина з 250-тисячною аудиторією в інстаграмі й далі відкриває з-за лаштунки своїх стосунків. Зокрема показала, як знайомила бойфренда з батьками.

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Як Катя Лозовицька з "Холостяка" познайомила коханого з батьками

Модель запросила батьків в один з ресторанів Варшави і представила їм того, з ким зустрічається. Вони мило спілкувалися на літній терасі, а Катя з коханим ніжно трималися за руки. Після обіду сім'я вирушила на прогулянку центром Старого міста.

Люблю так сильно. Бережіть та цінуйте батьків,

– прокоментувала переможниця "Холостяка".

Для знайомства батьків і бойфренда Катя Лозовицька обрала стильний літній look. На ній була світла джинсова максіспідниця з високим розрізом посередині, білі кросівки, майка з декольте та смугаста сорочка. Образ вона довершила клатчем, сонцезахисними окулярами з леопардовим принтом, підвіскою у формі серця та масивними сережками-кільцями. Навіть з фото видно, як переможниця "Холостяка" світиться у нових стосунках.

Катя Лозовицька з "Холостяка" з мамою у Варшаві / Фото з інстаграм-сторіс

Катя Лозовицька з "Холостяка" з батьком у Варшаві / Фото з інстаграм-сторіс