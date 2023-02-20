Ми живемо поряд, – переможниця "Холостяка" Шульгіна зізналася, чи спілкується з Чмерковським

Героєм 1 сезону шоу "Холостяк" був танцівник Максим Чмерковський. У фіналі він обрав Олександру Шульгіну. Вони швидко розійшлися, але дівчина повернулася в Америку й зараз живе поруч.

З моменту зйомок "Холостяка" з Максимом Чмерковським минуло 12 років. За цей час він одружився з танцівницею Петою та чекає на другу дитину. Переможниця Олександра Шульгіна, яка отримала каблучку у фіналі, теж мама й готується до весілля з бойфрендом з Латинської Америки. Однак, як з'ясувалося, в Лос-Анджелесі вони живуть поряд.

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Як переможниця "Холостяка" зустрілася з Чмерковським у США

З Сашею Максим Чмерковський порвав після виходу "Холостяка" в ефір. Дівчина полетіла назад в Україну, і більше вони не спілкувалися. Схоже, саме тому вона не наважилася привітатися з ним Лос-Анджелесі.

Після шоу ми одразу почали жити разом, і це неправильно. Зараз ми живемо в одному місті, навіть поряд, у нас сім'ї. Я його бачила, але ми не спілкувалися, тому що я не підійшла. Але впевнена, що ще буде така можливість,

– зізналася Олександра Шульгіна.

Блогерка та мотиваційна спікерка пригадала, що після "Холостяка" отримала візу й полетіла у США, бо на цьому наполягав сам Чмерковський. Вони з'їхалися в Лос-Анджелесі, де він постійно працював, а Саша не знала, куди себе приткнути. Тож запропонувала розійтися в надії, що танцівник боротиметься за ці стосунки. Однак цього не сталося.

"Ми жили разом, намагалися будувати стосунки, але в нас не вийшло. У мене були свої очікування, мені було 23 роки. Мені здається, що Макс не був готовий брати на себе відповідальність за мене. Він працював з ранку до ночі. Я сиділа вдома… Він чекав, що я сама влаштовуватиму своє життя в Америці. Він не був готовий мене тягнути", – розповіла Олександра Шульгіна.

Олександра Шульгіна з "Холостяком" Чмерковським / Фото з соцмереж

Нагадаємо, сам Максим Чмерковский коментував, що погоджуватися на участь у "Холостяку" – це була помилка, бо не в його принципах обирати з-поміж жінок найкращу.