На роль першого героя української версії "Холостяка" обрали "короля латини" Максима Чмерковського. На той час він прославився на "Танцях з зірками" у США, а на нашому телебаченні з'явився як заокеанський принц. Як виявилось, цей образ, як і сам формат шоу, категорично не сподобався танцівнику, але його заманили в проєкт великою метою.

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Як Макса Чмерковського затягли в "Холостяк"

На так званих переговорах продюсери запевнили Максима, що своєю участю в "Холостяку" він покаже українським телеглядачкам, якими мають бути стосунки. Танцівнику змалювали все так, що він погодився врятувати жінок від насилля та нетверезих обранців.

Мені сказали, що в Україні є проблема – велика кількість дівчат на одного чоловіка. Чоловіки цим користуються, можуть дозволити собі підняти руку, напитися. Хотіли, щоб я був тим чоловіком, який показує, що може бути інакше. Поки вони договорили це речення, я вже був готовий,

– заявив Максим Чмерковський.

Однак з першої вечірки зірка зрозумів, що "Холостяк" – це величезна помилка. Усе тому, що не в його принципах обирати з-поміж жінок найкращу.

"Це була величезна помилка. З одного боку, я мав бути принцом на коні зі шаблею, з іншої – переді мною 25 людей, і я тицяю пальцем: "Ти – так, ти – ні". Це так безглуздо. Це не фундамент для гарних, правильних стосунків", – наголошує Макс Чмерковський.

Максим Чмерковський на шоу "Холостяк" / Фото з соцмереж

Він додає, що найжахливішими епізодами були церемонії троянд. Максим мав відмовляти дівчатами, які "чомусь закохалися", хоч нічого про нього не знали й бачили всього півтори хвилини.

Чому Макс Чмерковський не дивиться "Холостяк" з дружиною

За словами танцівника, його дружина Пета обожнює американський "Холостяк" і робить все, щоб він дивився шоу з нею. Однак Чмерковський не вірить ні в стосунки, побудовані під прицілом камер, ні в щирість почуттів головних героїв.

Я кажу: "Подивися, це ж неправда, йому ("Холостяку" – ред.) так сказали продюсери". Вона мені: "Все, вийди з кімнати, ти мені заважаєш!" Так я договорився до того, що звільнив себе від того, щоб дивитися цю нісенітницю,

– різко заявив Максим Чмерковський.

Нагадаємо, раніше танцівник заявляв, що йому досі соромно за участь у шоу "Холостяк", бо "обирати з людей – це неправильно". Ба більше, після реаліті йому "дали в пику" – хлопець фанатки, яка попросила його про фото.