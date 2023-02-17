Фіналістка проєкту "Холостяк" у 12 сезоні після шоу закрутила роман з американським бізнесменом. Та попри це їй неодноразово писав і дзвонив Алекс Топольський.

Дивіться також Учасниця "Холостяка" Саша Мудра грубо висловилася про переможницю Лозовицьку: "Вона нудна"

Як Алекс написав Мудрій після шоу

Після того, як закінчився проєкт, Алекс всім почав писати. Конкретно мені він написав за день до війни. За день до постшоу він каже: "Слухай, може підемо каву вип'ємо?". І для мене це було дивно, я одразу подумала, що нас будуть знімати приховані камери, з розряду "він мене відшив". Я йому відписала: так, можливо, напевно,

– зізналась Саша.

Дівчина додала, що Топольський написав їй і наступного дня, 24 лютого, але з допомоги лиш запропонував приїхати до нього в Кишинів. Це Мудрій не сподобалося. "Алекс написав мені, коли почалась війна, що він виїжджає в Кишинів і "якщо хочеш, приїжджай". Якщо чоловік запрошує кудись, то він за мною присилає машину, квиток".

Додамо, що на відміну від Алекса, американець ще до першої зустрічі з дівчиною детально розписав Саші, як виїхати з України, а також відправив до неї свою охорону. Мудра зустрілась з бойфрендом на кордоні зі Словаччиною.

Як Саша спілкувалась з Алексом

Учасниця реаліті-шоу також розповіла, що й згодом спілкувалась з Алексом Топольським, коли поруч не було бойфренда.

Він таке довге сентиментальне повідомлення написав: "ми так багато пройшли, я за тебе заступався". Він справді за мене заступався. У кожному епізоді у нього була можливість мене "виперти". Але він цього не робив, бо я йому подобалась. Його манера поведінки – доказ того, що коли чоловіку подобається жінка, він все буде пробачати.

"Після цього повідомлення я думаю: добре, зідзвонюсь з тобою. Ми посиділи, поговорили, він розповів про своє життя, я – про своє, сказала, що в мене є хлопець. А він одразу сказав: "Я йому даю два місяці, ти не будеш з ним щаслива". "А з ким я буду щаслива, з тобою?" – "Ну от прилітай на Балі і дізнаєшся"", – казав Саші Алекс.

Саша Мудра резюмувала, що навіть у випадку, коли б Алекс залицявся до неї, робив певні вчинки заради їхніх стосунків, вона однаково не дала б йому другий шанс.

Додамо, після випуску останніх серій проєкту Алекс Топольський іронічно просив Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак. Він попросив дівчину проявити гідність, перестати принижувати Катю і прийняти поразку. Саша тоді відповіла йому, назвавши спроби "Холостяка" привернути до себе увагу – жалюгідними.