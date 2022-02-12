Самобутня Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

12 лютого у Києві відшумів фінал Національного відбору на конкурс Євробачення-2022, який пройде навесні у Турині, Італія. Фавориткою суддів і глядачів стала Alina Pash!

Національний відбір-2022 добіг до кінця й потішив вражаючим шоу, зазначає 24 канал. За результатами голосування суддів і глядачів у конкурсі перемогла Alina Pash! Саме ця музикантка представлятиме Україну на Євробаченні у 2022 році!

До слова Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

Alina Pash перемогла у Національному відборі-2022

У фіналі Національного відбору Alina Pash виступила з піснею Shadows of Forgotten Ancestors (Тіні забутих предків). У ній вона згадує слов'янських богів – Перуна, Дажбога, віче та отаманів. У пісні звучать як ліричні мотиви, так і навіть реп.

Я відчуваю, коли пісня з рангу надособливих. Як мінімум, ми говоримо про предків, вони різні. Та й історія складна. Коли я чую цю пісню, йду крізь неї, крізь мене проходить світло, любов. Любов – це те, що я б хотіла транслювати у світ,

– розповідала про трек виконавиця.



Alina Pash / Фото Марини Джури, 24 канал

Члени журі Національного відбору були у захваті від виступу Alina Pash й наприкінці розчулилися до сліз: "Це було вау. Це коли виконавець кожною нотою, кожним словом долучає тебе до пісні. Навіть якщо ти не розумієш слів, ти розумієш емоцію. Я думаю, що вдосконалювати цей номер можна, але те, що є в Аліні – віра та енергія", – казала Джамала.

Нацвідбір на Євробачення-2022 – дивіться відео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Що відомо про Євробачення-2022

Цьогорічний конкурс Євробачення відбудеться в Італії, у місті Турин. Після того, як минулорічне шоу виграла епатажна група Måneskin, право проводити Євробачення перейшло саме до цієї країни.

Перших два півфінали відбудуться 10 і 12 травня, і фінал – 14 травня.

Загалом у конкурсі візьме участь 41 країна, включаючи п'ятірку країн-засновниць.