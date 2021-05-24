Переможець Євробачення-2021 отримав результат тесту на наркотики

Вокаліст рок-гурту Måneskin Даміано Давид вирішив розвіяти чутки про вживання наркотиків і добровільно здав тест на вміст заборонених речовин. На офіційному сайті Євробачення-2021 вже оприлюднили результати обстеження. Чи вживав артист наркотики, дізнавайтеся далі.

Повернувшися до рідної Італії після тріумфу на Євробаченні-2021 в Нідерландах лідер гурту Måneskin пройшов тест на наркотики. "Драг-тест" показав, що Даміано Давид не вживав заборонені речовини.

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У Зеленій кімнаті не вживали наркотики, і ми вважаємо справу закритою. Ми стурбовані тим, що спекуляції, які призводять до фейкових новин, затьмарили дух і результат події та несправедливо вплинули на гурт,

– йдеться в офіційній заяві.

Представники пісенного конкурсу вкотре привітали гурт Måneskin з заслуженою перемогою на Євробаченні-2021 та побажали музиканту величезних успіхів. Вони звернулися й до колег-італійців, на співпрацю з якими чекають з нетерпінням.

Італійський гурт Måneskin підозрювали у вживанні наркотиків