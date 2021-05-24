Победитель Евровидения-2021 получил результат теста на наркотики

Вокалист рок-группы Måneskin Дамиано Давид решил развеять слухи об употреблении наркотиков и добровольно сдал тест на содержание запрещенных веществ. На официальном сайте Евровидения-2021 уже обнародовали результаты обследования. Употреблял ли артист наркотики – узнайте дальше.

Вернувшись в родную Италию после триумфа на Евровидении-2021 в Нидерландах лидер группы Måneskin прошел тест на наркотики. "Драг-тест" показал, что Дамиано Давид не употреблял запрещенные вещества.

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В Зеленой комнате не употребляли наркотики, и мы считаем дело закрытым. Мы обеспокоены тем, что спекуляции, которые приводят к фейковым новостям, затмили дух и результат события и несправедливо повлияли на группу,

- говорится в официальном заявлении.

Представители песенного конкурса в очередной раз поздравили группу Måneskin с заслуженной победой на Евровидении-2021 и пожелали музыканту огромных успехов. Они обратились и к коллегам-итальянцам, сотрудничества с которыми ждут с нетерпением.

Итальянский группа Måneskin подозревали в употреблении наркотиков