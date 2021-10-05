Чимало українських зірок не соромляться говорити про гроші та гонорари. Про свій заробіток цього разу розповіла українська акторка й зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко.

До слова Акторка Наталка Денисенко пояснила скандальну витівку чоловіка в Києві

Скільки заробляє Наталка Денисенко

Знаменитість розповіла, що за один знімальний день може отримати 500 – 600 доларів (близько 13 – 16 тисяч гривень). Водночас вона не надто задоволена такою сумою. За словами акторки, такі самі гроші вона може заробити на рекламі в інстаграмі.

"Зараз дуже багато україномовних проєктів. Звичайно, ми скидаємо ціну, тому що прокат цих проєктів тільки на українських каналах. Тому приблизно 500 – 600 доларів за знімальний день. Але знімальний день може бути 12 годин і у холоді, голоді. Це не просто так. А в інстаграмі ти ці гроші можеш заробити за дві години, зробивши серію сторіз", – розповіла Наталка Денисенко.

Скільки заробляють українські зірки