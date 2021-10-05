Чимало українських зірок не соромляться говорити про гроші та гонорари. Про свій заробіток цього разу розповіла українська акторка й зірка "Кріпосної" Наталка Денисенко.
До слова Акторка Наталка Денисенко пояснила скандальну витівку чоловіка в Києві
Скільки заробляє Наталка Денисенко
Знаменитість розповіла, що за один знімальний день може отримати 500 – 600 доларів (близько 13 – 16 тисяч гривень). Водночас вона не надто задоволена такою сумою. За словами акторки, такі самі гроші вона може заробити на рекламі в інстаграмі.
"Зараз дуже багато україномовних проєктів. Звичайно, ми скидаємо ціну, тому що прокат цих проєктів тільки на українських каналах. Тому приблизно 500 – 600 доларів за знімальний день. Але знімальний день може бути 12 годин і у холоді, голоді. Це не просто так. А в інстаграмі ти ці гроші можеш заробити за дві години, зробивши серію сторіз", – розповіла Наталка Денисенко.
Скільки заробляють українські зірки
- Танцівниця Ілона Гвоздьова також зізнавалась, що більше заробляє в інстаграмі, аніж на своїй професії. Рекламна сторіз зірки коштує 300 доларів (понад 8 тисяч гривень), а допис – 550 доларів (15 тисяч гривень).
- Віктор Павлік розповідав, що здебільшого заробляє гроші на концертах. У місяць музикант здебільшого має 2 – 3 виступи. Гонорар за один концерт становить від 4 до 6 тисяч доларів, але певна сума грошей йде колегам та організаторам. Тож за місяць артист заробляє 5 – 7 тисяч доларів (135 – 188 тисяч гривень).
- Катерина Кухар ділилась, що на посаді прими-балерини Національного академічного театру опери та балету вона в місяць отримує 15 тисяч гривень. Водночас її найбільший гонорар становив 10 тисяч доларів.