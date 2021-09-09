Балерина, танцівниця та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар відповіла на популярні питання. Вона розсекретила свою зарплатню та зізналась, хто в її сім'ї заробляє більше.

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Катерина Кухар про фінанси

Знаменитість зізналась, що на посаді прими-балерини Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка вона в місяць отримує 15 тисяч гривень.

Найбільшу зарплатню Катерина Кухар отримала як гонорар за виступ. Тоді танцівниці заплатили 10 тисяч доларів – понад 267 тисяч гривень.

Все ж, у подружжі з Олександром Стояновим зірка заробляє менше, аніж її чоловік. Вона також зізналась, що якби не пішла у балерини, то працювала б флористкою.



Катерина Кухар зі студентами / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Катерина Кухар і хореографічне училище

Зірка отримує дохід і від посади директорки. У липні 2020 року Катерина Кухар стала директоркою Київського державного хореографічного училища. Тоді вона зізналась, що викладачі отримують мізерну зарплатню: "Моя директорська зарплата становить шість тисяч гривень. От уяви, враховуючи мої звання, вислугу років, стаж, я перейшла на пів ставки в Національному оперному театрі, щоб тут отримувати шість тисяч".

Катерина Кухар додавала, що коли обійняла посаду директорки, то вжахнулась від умов у коледжі. Однак разом з командою вона намагається виправити ситуацію.

"У того, хто багато, системно працює та у кого сформована гарна команда професіоналів, обов'язково виходить. З цього року діти навчатимуться за новим стандартом фахової передвищої освіти, ми запрошуємо зірок балету для проведення майстер-класів та обміну, йде щоденна робота над покращенням умов і стану будівлі", – розповідала танцівниця.