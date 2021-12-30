Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його кохана Іванна вперше стали батьками

Молодий український співак Роман Сасанчин і його наречена Іванна пізнали радощі батьківства. 30 грудня в пари народилась донечка.

Про поповнення у молодій сім'ї Роман розповів на своїй сторінці в інстаграмі. Його дівчина Іванна народила дівчинку, яка стала первістком для закоханих.

До слова Дружина Романа Сасанчина розповіла, як вони миряться після сварок

19-річний переможець "Голосу країни" був присутній на пологах. Він підтримував кохану під час потуг і почув перший крик своєї крихітки.

"Справжні перейми не переплутаєш ні з чим. Я вже пересвідчилась, мої тренувальні, то квіточки були. Це такий кайф, коли вони відпускають", – ділилась Іванна з підписниками просто з родзалу.

Я щасливий. Дякую Богу за це,

– лаконічно підписав Роман Сасанчин перше фото з донькою.

Роман Сасанчин з новонародженою донечкою / Фото з інстаграму співака

Що відомо про першого малюка Романа Сасанчина і його нареченої Іванни