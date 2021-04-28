Переможець "Голосу країни-11" показав квартиру, яку виграв на проєкті: фото

Відгримів фінал 11 сезону вокального шоу "Голос країни". Перемогу цього року здобув Сергій Лазановський з команди DOROFEEVA. Він отримав квартиру і вже навіть відвідав те місце, де буде його помешкання. Наразі будинок перебуває на стадії будівництва.

Кубок "Голосу країни" в 2021 році здобув співак із села Попельники, що розташоване в Івано-Франківській області. Одним із призів за перемогу стала квартира в столиці.

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Квартира переможця "Голосу країни-11"

Як приз за перемогу в шоу "Голос країни" Лазановський отримав квартиру в одному з житлових комплексів, що розташований в Києві. Однак переїхати з Попельників у столицю вокаліст зможе не скоро. Наразі будинок, у якому є квартира Сергія, перебуває на стадії будівництва.

Після фіналу артист поїхав на місце будівництва й в інстаграм-сторіз опублікував фото багатоповерхівки. У будинку ще навіть немає віком.

"Квартирка", – коротко підписав фотографію Сергій і додав смайлики у вигляді сердечка.



Квартира Сергія Лазановського / Скриншот інстаграм-сторіз переможця "Голосу країни-11"

Що відомо про переможця "Голосу країни-11"