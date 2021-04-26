Вся країна, затамувавши подих, чекала на оголошення результатів фінального голосування 11 сезону. Дебютантка проєкту – Надя Дорофєєва змогла привести свого підопічного до перемоги.

До теми Переможець Голосу країни 11 сезон – Сергій Лазановський

Реакція Сергія Лазановського на перемогу в "Голосі країни"

Хлопець з маленького села, що розташоване в Івано-Франківській області, не міг повірити, що йому вдалося здобути перше місце на головному вокальному шоу країни. В інстаграм-дописах Сергій не припиняє дякувати усім за підтримку і наголошує, що перемога великої команди.

Всім дякую! Всіх люблю! Це наша перемога! "Голос країни" змінив моє життя! Дива стаються. Вірте в них!

– писав у публікації Сергій.

Реакція DOROFEEVA на перемогу Лазановського

"У Сергія є дещо більше, ніж талант та красивий голос. У нього дуже велике серце, щира та чесна душа. Таких людей – одиниці. Сергій – неймовірний приклад для кожного. Я була щаслива попрацювати з тобою та познайомитися з твоїм талантом! Глядачі на "Голосі країни" обрали голос та душу", – написала в публікації Надя.

DOROFEEVA заявила, що цю перемогу вони відсвяткують на батьківщині Лазановського – в селі Попельники. Артистка пообіцяла поїхати туди.