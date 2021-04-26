Переможець Голосу країни 11 сезон – Сергій Лазановський

У потужному суперфіналі за звання найкращого вокаліста 11 сезону "Голосу країни" боролися чотири учасники – Тьома Паучек з команди Монатіка, Юлія Тимочко з команди Тіни Кароль, Сергій Лазановский з команди DOROFEEVA та Сергій Нейчев з команди Олега Винника. Саме Наді Дорофєєвій вдалося привести свого підопічного Сергія Лазановського до омріяної перемоги.

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Сергій Лазановський обійшов конкурентів, отримавши більшість глядацьких голосів, і став переможцем 11 сезону "Голосу країни".

"Голос країни 11 сезон" 14 випуск: дивіться онлайн – виступ переможця Сергія Лазановського