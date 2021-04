У 13 випуску "Голосу країни" у команді кожного зіркового тренера було 2 учасники. Глядачі та судді мали обрати одного, який продовжить боротьбу в суперфіналі. Таким чином кожну команду представляв один вокаліст. Кому зі знаменитих наставників вдалося привести підопічного до перемоги – читайте далі.

Спільний виступ суперфіналістів

Грандіозний 14 випуск "Голосу країни" розпочався з виступу чотирьох суперфіналістів. Найкращі вокалісти України виконали легендарну пісню "Україна".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ суперфіналістів

Перший етап суперфіналу

Тьома Паучек (команда Монатіка)

Тьома першим із суперфіналістів виступив на сцені "Голосу". Блогер з Чернівців прагне привести свого тренера – короля українського шоу-бізнесу Монатіка до перемоги. Тьома хоче довести, що переможець "Голосу країни" може стати відомим артистом і його кар'єра не завершиться участю в шоу. У фіналі вокаліст вразив драйвовим виконанням пісні гурту "Океан Ельзи" – "Там, де нас нема".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Тьоми Паучека

Юлія Тимочко (команда Тіни Кароль)

Вокалістка з Рівного підкорила серця українських слухачів. Вона мріяла про велику сцену і нарешті опинилася за крок до своєї мрії. Юлія вірить, що підтримка глядачів допоможе їй здобути бажану перемогу та стати новим "Голосом країни". У суперфіналі учасниця команди Тіни Кароль розчулила виконанням треку "Вільна".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Тимочко

Сергій Нейчев (команда Олега Винника)

Співак з маленького села зазначив, що він пишається тим, що на "Голосі країни" зумів реалізувати мрію свого дідуся, який прагнув, щоб онук став артистом. Сергій хоче перемогти в проєкті, щоб не припиняти дарувати людям свою творчість. На сцені "Голосу" в 14 випуску Нейчев приголомшив виконанням пісні Селін Діон – My Heart Will Go On. Чоловік вперше заспівав англійською.

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Нейчева

Сергій Лазановський (команда DOROFEEVA)

На проєкті артист повністю відкрився глядачам і саме завдяки їхній підтримці вийшов на сцену в суперфіналі. Сергій родом з невеликого села, що в Івано-Франківській області й досі не може повірити, що зміг стати одним із чотирьох фіналістів. Для одного з найважливіших виступів на "Голосі країни" вокаліст обрав проникливу пісню гурту "Бумбокс" – "Люди".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського

За результатами голосування глядачів в другий етап суперфіналу 11 сезону "Голосу країни" пройшли Сергій Лазановський, Тьома Паучек та Юлія Тимочко. Сергій Нейчев з команди Олега Винника назавжди покинув шоу.

Спеціальний виступ Монатіка

Один із найяскравіших артистів українського шоу-бізнесу та зірковий тренер "Голосу країни" – Монатік у прямому ефірі потішив прихильників виконанням саундтреку до документального фільму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности".

Другий етап суперфіналу

Монатік та Тьома Паучек

Другий етап фіналу 11 сезону "Голосу країни" розпочався з виступу Тьоми Паучека, який вийшов на сцену разом з тренером Монатіком. Блогер пишається, адже мріяв виступити на одній сцені з кумиром і це сталося в прямому ефірі омріяного суперфіналу. Артисти виконали запальну українську народну пісню "Ти ж мене підманула" в сучасному аранжуванні.

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Монатіка та Тьоми Паучека

Тіна Кароль та Юлія Тимочко

Учасниця "Голосу країни" зазначила, що цей виступ стане частинкою вдячності Тіні Кароль за те, що вона повірила в неї. Юлія зізналася, що мріяла про цей дует, бачила його уві сні, і хоче принести перемогу своїй тренерці. Виконавиці вразили глядачів чуттєвою композицією Володимира Івасюка – "Мальви".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Тіни Кароль та Юлії Тимочко

DOROFEEVA та Сергій Лазановський

Суперфіналіст подякував тренерці за вплив на його творчість та за те, що вона з'явилася в його житті. Сергій наголосив, що DOROFEEVA гідна перемоги в "Голосі" й обов'язково отримає її в 11 сезоні. В дуеті з Надією Лазановський виконав легендарну українську пісню "Два кольори".

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ DOROFEEVA та Сергія Лазановського

Згідно з рішенням глядачів після другого етапу суперфіналу Тьома Паучек з команди Монатіка покинув шоу. Боротьбу за перемогу продовжили Сергій Лазановський та Юлія Тимочко.

Виступ Олега Винника та переможниці "Голосу. Діти" Еліни Іващенко

Зірковий тренер "Голосу країни-11" у прямому ефірі заспівав трек "Діаманти". Разом з артистом на сцену вийшла переможниця "Голосу. Діти" Еліна Іващенко. Для виконавців це довгоочікувана прем'єра пісні, якою вони підкорили серця українських слухачів.

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника та Еліни Іващенко

Третій етап суперфіналу

Юлія Тимочко (команда Тіни Кароль)

Народна зірка з Рівного дійшла до бажаного етапу суперфіналу та опинилася за крок до омріяної перемоги. За її шляхом на "Голосі країни" спостерігала вся країна. Юлія прагне прославити рідне місто. Саме ця учасниця може принести Тіні Кароль шосту перемогу на проєкті. Останньою піснею, яку Юля виконала на сцені "Голосу", стала Wonderfull life. Саме завдяки цій композиції вокалістці вдалося розвернути чотири тренерські крісла на сліпих прослуховуваннях.

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – фінальний виступ Юлії Тимочко

Сергій Лазановський (команда DOROFEEVA)

Закривав прямий ефір співак з маленького села – Сергій Лазановський. Артист зізнався, що навіть подумати не міг, що дійде до суперфіналу. Це була мрія, яка здійснилася. "Голос країни" допоміг Сергієві відкрити душу. Вокаліст виконав пісню You Are The Reason, з якою прийшов на проєкт та розвернув два тренерські крісла.

Голос країни 11 сезон 14 випуск: дивіться онлайн – фінальний виступ Сергія Лазановського

Перемогу здобув Сергій Лазановський!