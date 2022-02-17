24-річна Роксолана Сирота зі Львова стала однією з восьми фіналісток Національного відбору, і згідно з європейськими букмекерськими прогнозами займала 2 місце після Alina Pash. Проте на конкурсі глядачі та судді загально віддали їй 4 місце.

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"До нас ніхто не звертався"

Ми запитали у ROXOLANA, чи поїде вона на конкурс, якщо їй запропонує Суспільне.

Звісно, мені приємна така оцінка від пана Ігоря. Але до нас ніхто не звертався з пропозицією, тому ми її і наразі і не розглядаємо. Сьогодні ви мене застали з цим запитанням на знімальному майданчику – знімаємо кліп, а глобально – готую зараз концертну програму,

– наголосила артистка.

"Стосовно скандалів, мені прикро, що вони виникли на пісенному конкурсі, на якому головними мають бути пісні і творчість. А щодо дискваліфікації Alina Pash, я не можу її коментувати, оскільки не знаю усіх деталей. Але моя думка – перед законом усі мають бути рівними", – додала зірка.

Скандальний відбір

Напередодні Alina Pash дискваліфікували через скандал з Кримом, тому представляти Україну повинні будуть інші учасники. Спочатку звернуться до Kalush Orchestra, потім, ймовірно, до Wellboy, хоча той вже заявив, що не хоче їхати на конкурс. Якщо хлопці з Калуша відмовляться теж їхати, то естафета може перейти до ROXOLANA. В інтерв'ю 24 каналу продюсер Ігор Кондратюк зазначив, що найбільше на конкурс підійде пісня молодої виконавиці, яку гарно сприйме Європа.

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