В інтерв'ю 24 каналу Ігор Кондратюк поділився, що виступ Alina Pash справді був найкращим "по усіх показниках". У нього навіть "були мурахи на шкірі". Але через історію з Кримом її повинні були виключити. На питання, хто цього року має представляти Україну на Євробаченні замість Alina Pash, він зазначив, що нехай це вирішує Суспільне.

Читайте розмову повністю Ексклюзивне інтерв'ю з Кондратюком: про Нацвідбір, Alina Pash та нового представника від України

Я вважаю, що серед фіналістів було достатньо тих, хто дотримався правила, що стосується заборони виступів у країні-агресорці та в'їзду на територію Криму. Якщо говорити про виступ, то їхати мала б Alina Pash, але за всіма іншими показниками – хтось інший. Я б відправив Roxolana,

– заявив суддя Дитячого Євробачення-2021.

Як зізнався чоловік, її виступ здався йому найбільш європейським. Щодо третього місця, то особисто для нього його зайняв Barleben.

"Хоча, мені здається, в нього немає шансів на Євробачення, замало харизми. Четверте і п'яте місця розділили Kalush Orchestra і Wellboy. Як для українського споживання їхні треки гарні, як для європейського – не знаю", – підсумував продюсер.

ROXOLANA – Girlzzzz: дивіться виступ на відборі-2022 онлайн

Зазначимо, що ROXOLANA отримала на відборі Євробачення-2022 четверте місце – судді їй віддали 3 бали і глядачі 5. Артистка "полюбилась" багатьом глядачам, а Тіна Кароль навіть назвала її у прямому ефірі відбору "поппринцесою".