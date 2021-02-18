46-річна іспанська акторка Пенелопа Крус стала зіркою березневого номера грецького глянцю Marie Claire. Вона знялась у розкішній фотосесії, примірявши кілька стильних літніх образів та вкотре підкоривши публіку красою.

Оскароносна акторка часто позує для преміальних брендів і відомих журналів. Вона з'являлась на обкладинках Harper's Bazaar, Madame Figaro, Vogue, Elle, а цього разу прикрасила глянець Marie Claire. Автором приголомшливих кадрів став знаменитий іспанський фешн-фотограф Хаві Гордо.

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Пенелопа Крус на обкладинці глянцю Marie Claire

Акторка з'явилась у кадрі в нюдовому топі, білій сорочці та світлих джинсах з високою посадкою, підкресливши стрункість тонким поясом з золотистою пряжкою. Сорочку зірка розстебнула в зоні декольте та звабливо зав'язала на талії.

Бездоганний літній look Пенелопа Крус довершила численними аксесуарами – масивними золотими браслетами, сережками та каблучками. Волосся вона залишила розпущеним, а макіяж стилісти зробили з акцентом на очі та матовою помадою нюдового кольору.



Пенелопа Крус на обкладинці глянцю / Фото Marie Claire

Інша світлина авторства Хаві Гордо акцентувала не на стильному образі Пенелопи Крус, а на її фантастичній вроді та аксесуарах. Фотограф зняв акторку зблизька. Вона позувала в топі пісочного кольору. Проникливий погляд модель спрямувала в камеру, захопивши публіку красою і витонченими рисами обличчя.



Пенелопа Крус на обкладинці глянцю / Фото Marie Claire

Зірки на обкладинках модних глянців