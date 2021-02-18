46-летняя испанская актриса Пенелопа Крус стала звездой мартовского номера греческого глянца Marie Claire. Она снялась в роскошной фотосессии, примерив несколько стильных летних образов и в который раз покорив публику красотой.

Оскароносная актриса часто позирует для премиальных брендов и известных журналов. Она появлялась на обложках Harper's Bazaar, Madame Figaro, Vogue, Elle, а на этот раз украсила глянец Marie Claire. Автором потрясающих кадров стал знаменитый испанский фэшн-фотограф Хави Гордо.

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Пенелопа Крус на обложке глянца Marie Claire

Актриса появилась в кадре в нюдовому топе, белой рубашке и светлых джинсах с высокой посадкой, подчеркнув стройность тонким поясом с золотистой пряжкой. Рубашку звезда расстегнула в зоне декольте и обольстительно завязала на талии.

Безупречный летний look Пенелопа Крус довершила многочисленными аксессуарами – массивными золотыми браслетами, серьгами и кольцами. Волосы она оставила распущенными, а макияж стилисты сделали с акцентом на глаза и матовой помадой нюдового цвета.



Пенелопа Крус на обложке глянца / Фото Marie Claire

Другая фотография авторства Хави Гордо акцентировала не на стильном образе Пенелопы Крус, а на ее фантастической красоте и аксессуарах. Фотограф снял актрису вблизи. Она позировала в топе песочного цвета. Проницательный взгляд модель устремила в камеру, захватив публику красотой и изящными чертами лица.



Пенелопа Крус на обложке глянца / Фото Marie Claire

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