Роскошная Пенелопа Крус украсила обложку модного глянца: эффектные кадры
46-летняя испанская актриса Пенелопа Крус стала звездой мартовского номера греческого глянца Marie Claire. Она снялась в роскошной фотосессии, примерив несколько стильных летних образов и в который раз покорив публику красотой.
Источник:Marie Claire
Оскароносная актриса часто позирует для премиальных брендов и известных журналов. Она появлялась на обложках Harper's Bazaar, Madame Figaro, Vogue, Elle, а на этот раз украсила глянец Marie Claire. Автором потрясающих кадров стал знаменитый испанский фэшн-фотограф Хави Гордо.
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Пенелопа Крус на обложке глянца Marie Claire
Актриса появилась в кадре в нюдовому топе, белой рубашке и светлых джинсах с высокой посадкой, подчеркнув стройность тонким поясом с золотистой пряжкой. Рубашку звезда расстегнула в зоне декольте и обольстительно завязала на талии.
Безупречный летний look Пенелопа Крус довершила многочисленными аксессуарами – массивными золотыми браслетами, серьгами и кольцами. Волосы она оставила распущенными, а макияж стилисты сделали с акцентом на глаза и матовой помадой нюдового цвета.
Пенелопа Крус на обложке глянца / Фото Marie Claire
Другая фотография авторства Хави Гордо акцентировала не на стильном образе Пенелопы Крус, а на ее фантастической красоте и аксессуарах. Фотограф снял актрису вблизи. Она позировала в топе песочного цвета. Проницательный взгляд модель устремила в камеру, захватив публику красотой и изящными чертами лица.
Пенелопа Крус на обложке глянца / Фото Marie Claire
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