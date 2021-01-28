Кубино-іспанська акторка Ана де Армас стала зіркою нового випуску журналу The Sunday Times Style. Жінка постала у досить пікантних та провокативних образах на тлі чуток про розставання з Аффлеком.

Джерело: The Sunday Times Style

Автором фотосесії став американський фотограф Томас Вайтсайд. Нещодавно він знімав для глянцю Vogue Arabia Лілі Коллінз.

До слова Бен Аффлек та Ана де Армас розійшлися: відома причина

Ана де Армас знялась у фотосесії

Стилістом зйомки стала Керолін Фо. У пікантній фотосесії зірка майбутнього фільму про Джеймса Бонда одягнула декілька стильних класичних образів у поєднанні з вишуканими прикрасами від Only Natural Diamonds. Прикраси цього бренду нещодавно мали чест з'явитись у популярному серіалі "Бріджертони" від Netflix.

Ана де Армас для The Sunday Times Style: фото / The Sunday Times Style

Окрім стильних образів, увагу шанувальників привернула відверість акторки – жінка демонструвала свої груди у бюстгальтері і боді, а також позувала без білизни.

Що відомо про роман Аффлека і де Армас?

Нагадаємо, що пара Ани де Армас та голлівудського актора Бена Аффлека нещодавно розійшлась із незрозумілих причин. Після чергового невдалого роману в 1 рік чоловік зарікся більше ні з ким не мати стосунків у майбутньому. Актори познайомились на знімальному майданчику стрічки "Глибока вода", де зіграли подружжя. Після кількох місяців роману жінка переїхала жити до актора в Лос-Анджелес та навіть познайомилась із його друзями та родичами.