Міс Світу Пріянка Чопра знялась у спокусливій фотосесії для глянцю: фото в провокативних образах
38-річна індійська модель Пріянка Чопра з'явилась на обкладинці британського глянцю Elle. Володарка титулу "Міс Світу 2000" знялась для березневого номера у спокусливих образах.
Джерело: Elle
У кадрі Пріянка Чопра позувала в образах від преміальних будинків мод – французького бренду Louis Vuitton та австрійського Wolford.
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Пріянка Чопра знялась для глянцю Elle
На обкладинці нового номера зірка з'явилась в боді чорного кольору з пікантним вирізом, який підкреслив апетитний бюст, та шкіряних черевиках на шнурівці. Наверх зірка накинула довге вовняне пальто від Louis Vuitton, показавши спокусливі стегна. Пріянка Чопра позувала з зухвалою зачіскою, насиченим макіяжем з акцентом на очі та без жодних аксесуарів, які б відволікали увагу від її розкішного тіла.
Пріянка Чопра на обкладинці глянцю / Фото Elle
Інші образи знаменитості були не менш провокативними. Вона приміряла чорне боді з розрізами, світлі джинси з високою талією, які поєднала з білою майкою в рубчик. Чи не найвідвертішим був аутфіт Пріянки Чопри у топі з бахромою, трусиках з високою посадкою та шкіряних ботфортах на шнурівці.
Модель позувала не лише в студії, а й на вулиці в дощову погоду. Для одного образу вона накинула довгий темний плащ на білу майку, а для іншого одягла класичні штани та короткий топ на тонких бретелях.
Попри те, що look Пріянки Чопри були в стилі casual та позбавлені гламуру, вона спромоглась показати свою жіночність та сексуальність. Звабливі форми та сексуальні вигини тіла вже підкорили багатомільйонну аудиторію "Міс Світу 2000" в мережі.
Спокуслива фотосесія Пріянки Чопри для Elle: фото / Elle
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