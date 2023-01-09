Мочив, де тільки міг, – Павло Зібров про зрадницю Повалій, з якою дружив 28 років

Український артист Павло Зібров та гастролерка Таїсія Повалій дружили сім'ями 28 років. Однак війна розставила все на свої місця: виконавець розповів, коли перестав спілкуватися зі співачкою.

Український артист Павло Зібров уже давно виступає за те, щоб позбавити громадянства співачок-зрадниць. Він поділився, що думає про Таїсію Повалій та розповів, коли завершилась їхня дружба.

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Павло Зібров про дружбу з Повалій

Артист поділився, що дружив з Повалій та її колишнім чоловіком Ігорем Ліхутою 28 років – вони спілкувалися сім'ями. Після 2014 року їхня дружба занепала.

Після 2014 стосунки пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, на всіх концертах працюють. Риторика не дуже гарна про Україну. А 9 травня… Концерт з "Кремльовки" – в погонах всі генерали, полковники, і Тая виходить – "Рідна мати моя". У мене сльози вийшли і ком в горлі,

– поділився Павло Зібров.

, Таїсія Повалій розважала московську публіку 9 травня 2022 року, виступаючи на пропагандистських концертах. Вона заспівала на тлі української символіки пісню "Рідна мати моя", у контексті приплівши це до того, що з нацизмом боролись люди різних національностей. Так само вона зганьбилась, коли заспівала українською на "Блакитному вогнику".

Павло Миколайович поділився, що після цього концерту активно писав колишнім друзям у соцмережах, але це не допомагало.

"Думаю: "Що ж ти робиш?". Ну, сказала б уже, що пальчик зламався чи з горлом щось. Збреши, але не роби цього. Це ж дивиться увесь світ, вся Україна. Після цього, де тільки була така можливість у травні, я почав писати і Ліхуті, і Таї Повалій. Мені ніхто не відповідав, але де тільки міг, я їх "мочив". Зараз я втомився і більше не хочу називати їхні прізвища".

Про що шкодує Павло Зібров

Про те, що Таю Повалій та схожих потрібно позбавляти українського паспорта, Павло Зібров згадує вже котрий раз. За його словами, громадянство дає їм можливість їздити з концертами світом.

"Російським артистам — Лепсу, Кіркорову, Баскову – скасували концерти по всьому світу. Вони нарешті сидять у себе в облозі. А у Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі у Відень, та куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. І одразу стають "українцями", "патріотами"… Ось за це мені шкода. Якби у них ще паспорти забрати, щоб нічого їм не нагадувало про Україну, яка їм дала все".