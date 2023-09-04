Павло Зібров записав дует з "клоном" Винника: про що пісня та як на неї реагує мережа
Джерело:Павло Зібров
Днями народний артист України Павло Зібров потішив шанувальників новиною про вихід пісні. Як виявилось, він записав дует з Андрієм Кравченком, якого часто порівнюють з Олегом Винником.
Співаки поділилися уривками з їхнього дуету в соціальних мережах. Разом вони виконали трек "Душі криниця", який розповідає про те, що де б ти не був, а душа все одно завжди кличе додому до батьків.
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Павло Зібров записав дует з Андрієм Кравченком
Артисти розповіли, що реліз пісні відбудеться вже зовсім скоро. Також вони показали, що знімають кліп на композицію. Зйомки проходять просто у центрі столиці на Хрещатику.
Реакція мережі
Фанам дуже сподобалося спільне виконання треку Андрієм та Павлом. Тож під публікацією вони написали багато приємних слів про пісню. Деякі з них зазначили, що вже дуже чекають прем'єру треку:
- "Красунчики! Андрій має тембр як у Винника";
- "Дуже гарно і душевно";
- "Дуже гарно";
- "Як же душевно! До самого серця, до глибини душі";
- "Прекрасні";
- "Це настільки магнетично та прекрасно. Дякую";
- "Дуже гарно. Дует супер";
- "Супер";
- "Дуже гарно, чекаю повну версію";
- "Вау. Дуже гарно".