Павло Зібров записав дует з "клоном" Винника: про що пісня та як на неї реагує мережа

Днями народний артист України Павло Зібров потішив шанувальників новиною про вихід пісні. Як виявилось, він записав дует з Андрієм Кравченком, якого часто порівнюють з Олегом Винником.

Співаки поділилися уривками з їхнього дуету в соціальних мережах. Разом вони виконали трек "Душі криниця", який розповідає про те, що де б ти не був, а душа все одно завжди кличе додому до батьків.

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Павло Зібров записав дует з Андрієм Кравченком

Артисти розповіли, що реліз пісні відбудеться вже зовсім скоро. Також вони показали, що знімають кліп на композицію. Зйомки проходять просто у центрі столиці на Хрещатику.

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалося спільне виконання треку Андрієм та Павлом. Тож під публікацією вони написали багато приємних слів про пісню. Деякі з них зазначили, що вже дуже чекають прем'єру треку:

"Красунчики! Андрій має тембр як у Винника";

"Дуже гарно і душевно";

"Дуже гарно";

"Як же душевно! До самого серця, до глибини душі";

"Прекрасні";

"Це настільки магнетично та прекрасно. Дякую";

"Дуже гарно. Дует супер";

"Супер";

"Дуже гарно, чекаю повну версію";

"Вау. Дуже гарно".