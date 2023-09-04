Павло Зібров записав дует з "клоном" Винника: про що пісня та як на неї реагує мережа

4 вересня 2023, 15:28
Читать новость на русском

Джерело:

Павло Зібров

Днями народний артист України Павло Зібров потішив шанувальників новиною про вихід пісні. Як виявилось, він записав дует з Андрієм Кравченком, якого часто порівнюють з Олегом Винником.

Співаки поділилися уривками з їхнього дуету в соціальних мережах. Разом вони виконали трек "Душі криниця", який розповідає про те, що де б ти не був, а душа все одно завжди кличе додому до батьків.

Це цікаво Нарешті вся сім'я в зборі: Тарас Тополя показав миле фото з Alyosha та дітьми в Україні

Павло Зібров записав дует з Андрієм Кравченком

Артисти розповіли, що реліз пісні відбудеться вже зовсім скоро. Також вони показали, що знімають кліп на композицію. Зйомки проходять просто  у центрі столиці на Хрещатику.

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалося спільне виконання треку Андрієм та Павлом. Тож під публікацією вони написали багато приємних слів про пісню. Деякі з них зазначили, що вже дуже чекають прем'єру треку:

  • "Красунчики! Андрій має тембр як у Винника";
  • "Дуже гарно і душевно";
  • "Дуже гарно";
  • "Як же душевно! До самого серця, до глибини душі";
  • "Прекрасні";
  • "Це настільки магнетично та прекрасно. Дякую";
  • "Дуже гарно. Дует супер";
  • "Супер";
  • "Дуже гарно, чекаю повну версію";
  • "Вау. Дуже гарно".
Наприкінці літа українські артисти презентували одразу кілька нових треків на різну тематику. Добірку всіх музичних новинок про кохання і не тільки шукайте в матеріалі 24 Каналу.
Автор: Софія Хомишин