BALSAM та Kazaxoslav

"На дистанції" – це мелодійний та емоційний твір, що зводить межі міжнаціональних відмінностей. Ідея цієї пісні виникла з бажання об'єднати дві різні мови у спільній роботі, яка пронесла б повідомлення кохання та надії. В музичній композиції автори Balsam та Kazaxoslav зберігають свої унікальні стилі та звучання, створюючи гармонійне поєднання голосів, що залишають приємне враження на слухачів.

BALSAM та Kazaxoslav – "На дистанції": дивіться відео онлайн

STASYA

"Не ходи в ліс" – це музичний твір, що з перших нот занурює слухача в атмосферу таємниці та роздумів, нагадуючи про важливість вміння слухати свою совість та обдумувати дії перед їх здійсненням. Пісня виконана у звичному для артистки автентичному стилі й стала дорогоцінним додатком до її творчого арсеналу.

STASYA – "Не ходи в ліс": дивіться відео онлайн

Геля Зозуля

Bavovna – це пісня про невгамовну любов. Як згадує артистка, текст пісні вона написала за 15 хвилин.

Ідеї для пісень мені приходять "згори". Я прибирала, і мені в голову прийшла фраза "а на серці в мене бавовна". Всім українцям відоме походження цього мему, тож я вирішила використати його у своїй пісні, щоб зробити яскравий акцент. Тож я швидко записала спочатку ідею, потім накидала якесь аранжування, записала вокал. Музика – це не математика, тут немає формул, немає правил. Музика, як і будь-яка творчість – це магія, в яку я вірю і віддаюсь їй повністю,

– розповіла блогерка.

У кліпі на пісню Bavovna знявся популярний український актор Тарас Цимбалюк.

Геля Зозуля – Bavovna: дивіться відео онлайн

Макс Барських

Новий трек музиканта відкрив пре-ордер майбутнього україномовного танцювального альбому "Зорепад", який вийде вже у вересні.

Макс Барських – "Не плач": слухайте пісню онлайн

RODZYNKA

Музична історія розповідає про кохання як про магічний ритуал, коли хлопець безмежно закохується у дівчину. І джерелом її чарів являються очі. Натхненна новою композицією, RODZYNKA вирішила передати цю атмосферу своєю відеороботою. Однією з локацій зйомок була обрана місцевість Карпат, де за легендою ховались опришки на чолі з Олексою Довбушем.

RODZYNKA – "Очі шепочуть": дивіться відео онлайн

SWOIIA

"Сестра" – це гімн-маніфест сильних українських жінок, які день за днем йдуть по життю і демонструють усьому світу свою міць і жіночність, яка, як виявилось, може бути просто сталевою. Про жінок, які можуть і вміють бути тендітними, жіночними, по-справжньому кохати, але водночас готові віддати своє життя за країну.

SWOIIA – "Сестра": дивіться відео онлайн

Milena Way

"Меседж BOSSY – це мотивація бути крутіше і яскравіше, мріяти, а мрія у нас є! І вірити у себе, тому що ми щасливчики. В тексті пісні закладені підказки, що чекає нас, головне: Розгадати знаки! You will be so lucky!", – поділилась Milena Way.