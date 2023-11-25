Після війни будуть розбірки, – Павло Зібров неочікувано висловився про Винника і Потапа

З початком повномасштабного вторгнення чимало чоловіків взяли до рук зброю, щоб захищати Україну від росіян. Серед них також є зірки. Водночас деякі знаменитості втекли за кордон. Зокрема, Олег Винник та Потап. Про цих артистів днями висловився Павло Зібров.

Він зазначив, що в кожного своя нервова система, тому люди по-різному відреагували на велику війну. Водночас, за словами артиста, вже після закінчення повномасштабного вторгнення українці будуть розбиратися з "втікачами".

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Павло Зібров висловився про Винника та Потапа

Днями співак дав коментар телеведучому Анатолію Анатолічу, де розповів про зірок, які його розчарували. Він не називав імен, але натякаючи згадав про Винника та Потапа.

Хтось втомився, відпочиває за кордоном, батальйони очолює німецькі чи іспанські. Тероборони. Ну злякався, втомився, розгубився. У кожного своя нервова система. Потім, вже після війни, будуть розбірки, думаю,

– зазначив виконавець.

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Хто з молодих виконавців подобається Зіброву

Артист зауважив, що зараз є багато талановитих співаків. Зокрема, він слухає Shumei та Андрія Кравченка.

"Мені подобається Shumei, в нового дуже цікавий тембр голосу, впізнаваний, гарні пісні, талановитий хлопець, пробивний, без хайпу, тим і подобається. Також з нових імен – це Андрій Кравченко, талановитий співак, нове обличчя, класний сучасний репертуар, гарний голос, з яким ми записали дует "Душі Криниця"", – поділився співак.

Крім того, Павлу Зіброву подобається творчість Анни Трінчер.