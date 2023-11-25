Он отметил, что у каждого своя нервная система, поэтому люди по-разному отреагировали на великую войну. В то же время, по словам артиста, уже после окончания полномасштабного вторжения украинцы будут разбираться с "беглецами".

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Павел Зибров высказался о Виннике и Потапе

На днях певец дал комментарий телеведущему Анатолию Анатоличу, где рассказал о звездах, которые его разочаровали. Он не называл имен, но намекая вспомнил о Виннике и Потапе.

Кто-то устал, отдыхает за границей, батальоны возглавляют немецкие или испанские. Теробороны. Ну, испугался, устал, растерялся. У каждого своя нервная система. Потом, уже после войны, будут разборки, думаю,

– отметил исполнитель.

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Кто из молодых исполнителей нравится Зиброву

Артист отметил, что сейчас есть много талантливых певцов. В частности, он слушает Shumei и Андрея Кравченко.

"Мне нравится Shumei, у нового очень интересный тембр голоса, узнаваемый, хорошие песни, талантливый парень, пробивной, без хайпа, тем и нравится. Также из новых имен – это Андрей Кравченко, талантливый певец, новое лицо, классный современный репертуар, хороший голос, с которым мы записали дуэт "Души Криница"", – поделился певец.

Кроме того, Павлу Зиброву нравится творчество Анны Тринчер.