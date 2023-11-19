Павла Зиброва и его жену Марину считают одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Они состоят в браке почти 30 лет.

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Зибров поделился секретом счастливых отношений

По словам артиста, в любых отношениях не может быть все просто, всегда будут возникать трудности. Однако самым важным в отношениях считает умение слышать и прислушиваться друг к другу.

Ценить то, что должен, развиваться, быть интересным партнеру, наполнять жизнь красками. Хоть сейчас это и сложно, но доставлять удовольствие – то помыть посуду после ужина, или купить любимые конфеты. Ценить поддержку, прислушиваться к критике, совершенствоваться, как можно качественно проводить время вместе,

– рассказал он.

Певец поделился, изменились ли отношения с женой из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Особенно во время войны отношения не изменились. Да, если ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте,

– подчеркнул Павел.

Также Зибров отметил, как сказывается работа на их взаимоотношениях. Ведь певец часто советуется со своей женой Мариной по поводу своих песен.

Маринка – это мой первый советник. Я могу принести песню, мы долго ее обсуждаем, что-то нравится, что-то нет. То есть, это процесс и, конечно, эмоции могут быть разными, и в творчестве расхождения бывают, это нормально, но мы всегда приходим к общему знаменателю,

– добавил артист.

Полное интервью с Павлом Зибровым читайте в рамках проекта "Интервью24".

Об отношениях певца с женой