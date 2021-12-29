Павлік вперше привіз 6-місячного сина до матері: зворушлива реакція бабусі

У новорічну ніч Віктор Павлік виступатиме на банкеті в місті Яремче. На Івано-Франківщину він приїхав з дружиною, тещею та 6-місячним сином. Співак навідав 82-річну маму та познайомив її з наймолодшим онуком.

У рідному місті Теребовля Віктор Павлік з'являється дуже рідко. До матері він заїжджає лише тоді, коли гастролює Західною Україною. Така нагода випала перед Новим роком. Зіркова сім'я зробила сюрприз 82-річній жінці – приїхала до неї з онуком Михасиком.

До теми Катерина Реп'яхова з сином і мамою прогулялася Львовом: відео з різдвяного ярмарку

Віктор Павлік познайомив 6-місячного сина з матір'ю

Родина артиста зупинилась у готелі в Івано-Франківську, а звідти вирушила в Теребовлю. Так, літня мама Павліка Олександра Григорівна вперше побачила Михайла, якому нещодавно виповнилось 6 місяців. Він наймолодший з чотирьох її онуків.

Кнопочка малесенька, ляля. Таким морозом тебе витягнули надвір… Такий нівроку,

– відреагувала бабуся.

Мама співака бавилася з Михасиком, поки син і невістка гортали старі альбоми. На завершення зустрічі вони й собі влаштували сімейну фотосесію. Зірковий татко всіляко знайомив сина з бабусею Шурою, а та не могла натішитися приїзду рідних.

"Емоцій було сьогодні багато", – зауважила Катерина Реп'яхова.

Михасик у бабусі,

– лаконічно підписав Віктор Павлік у своєму інстаграмі.

Віктор Павлік з мамою і сином Михайлом / Фото з інстаграму співака

раніше Павлік розповідав, що мама спокійно ставиться до його молодої дружини Катерина. Вона підтримала рішення зіркового сина одружитися вчетверте.

Віктор Павлік з сином і мамою / Відео з інстаграму Катерини Реп'яхової

До теми Не хоче брати гроші та відкладає на похорон: Віктор Павлік розповів, як живе його 81-річна мама

Реакція мережі на фото Павліка з мамою і сином

Фани засипали співачка коментарями, що малюк дуже схожий не лише на нього, а й на бабусю: