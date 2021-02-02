Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова очікують на народження дитини. Артист поділився, що його 81-річна мама завжди підтримує й добре поставилася до того, що пара вирішила одружитися і зовсім скоро у них народиться малюк.

Джерело: "Зірковий шлях"

У травні 2020 року Віктор Павлік одружився зі своєю концертною директоркою Катериною, яка на 29 років молодша за нього. Їхній шлюб активно обговорювали в мережі, а нещодавно закохані повідомили, що скоро у них народиться спільна дитина. Віктор поділився, як на такі новини відреагувала його матуся.

Читайте також Стать поки не оголошуємо: Віктор Павлік спростував новину про те, що у нього народиться син

Реакція мами Віктора Павліка на його одруження

81-річна мама артиста, яка мешкає у Теребовлі, на новину про те, що її син хоче одружитися вчетверте, відреагувала спокійно. Віктор поділився, що найрідніша поважає його вибір і не висловлювала певної позиції.

Мама – це мама. Вона підтримує те, що як син вирішить, так воно і буде. Вона мене не наставляла, не казала ні "Ой, сину, я дуже рада!", ні "Ти що, збожеволів на старість?",

– розповів Павлік.

Коли подружжя дізналося, що скоро у них буде малюк, то думало, що першим повідомить мамі радісну звістку. Віктор зателефонував, сказав найріднішій, що Катя вагітна, а вона лише відповіла: "Я знаю. Про це вже вся Теребовля говорить".

Інтерв'ю Віктора Павліка: дивіться відео онлайн