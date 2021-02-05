Мама народного артиста України Віктора Павліка мешкає в місті Теребовля, що на Тернопільщині. Співак поділився, що ненька живе на пенсію в півтори тисячі гривень, збирає гроші на свій похорон і відмовляється від допомоги зіркового сина.

У новому інтерв'ю 56-річний Віктор Павлік розповів про 81-річну маму Олександру Григорівну. Жінка живе у старенькій хатині в рідній Теребовлі та з нетерпінням чекає на приїзд сина, онуків і правнуків. Проте від матеріальної допомоги рідних відмовляється та виживає на мізерну пенсію.

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Як живе 81-річна мама Віктора Павліка

Артист поділився, що в його мами смішна пенсія – від 1 300 до 1 500 гривень. З цих грошей вона щомісяця віддає 800 гривень за газ, а на їжу витрачає максимум 200 гривень. Павлік пояснив, що 81-річній неньці цих коштів вистачає, адже вона живе сама та їсть дуже мало. За словами співака, жінка купує собі лише хліб, ковбасу, молоко, масло та солодощі до чаю.

Вона не хоче брати гроші. Вона 100-200 гривень на їжу витрачає, на телефон – 100 гривень. Мамі вистачає. Вона мало їсть – чай, хліб із маслом, шматочок якоїсь ковбаски. Можливо, молоко з булочкою,

– зізнався артист.

Віктор Павлік зізнався, що з пенсії вона "наскладала собі на похорон". Жодної допомоги від рідних Олександра Григорівна не приймає. Знаменитий син лише зрідка поповнює мамі мобільний рахунок і навіть це робить потай від неї. Натомість жінка відкладає гроші для дітей та онуків, адже, за її словами, їй немає на що їх витрачати.

"І внуки є, і правнуки вже в мами є, то вона щось їм дає. Часом я заїжджаю, хочу їй дати, а вона каже: "Ні, ні, сину. Я тобі зібрала". Там хустинку дістає, розмотує. У нас на цьому фоні постійна війна з мамою. Щоб не образити маму, я відчуваю, що потрібно взяти", – наголосив Павлік.



Віктор Павлік з мамою / Фото з інстаграму