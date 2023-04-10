"Я обіср*лась": мережу захопила сміхотворна пародія на інтерв'ю Ані Лорак

Нещодавно зрадниця Ані Лорак дала інтерв'ю російській пропагандистці, де вчергове звинуватила Україну. Після цього акторка і дикторка Катерина Сергєєва розвеселила українців своєю версією ганебного інтерв'ю співачки.

Акторка влучно відтворила міміку запроданки та створила пародію на інтерв'ю артистки-зрадниці. Раніше ми розповідали, що саме про війну та Україну розповіла Ані Лорак.

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Катерина Сергєєва подала свою версію цього інтерв'ю, у якому висміяла Ані Лорак. У пародії співачка і російська ведуча-пропагандистка розмовляють українською мовою. Сказані фрази збігаються з їхньою мімікою та жестикуляцією.

Акторка створила дубляжну пародію на цю розмову, у якій Лорак замість визнання війни лише сказала: "Сталося те, що сталося". Зрадниця вкотре заявила, нібито її "вижили" з України, а путініст Філіп Кіркоров став її "старшим братом".

У пародії "Лорак" вустами Сергеєвої розповіла, як насправді пройшов для неї останній рік, протягом якого вона мовчала:

Тобто я пропала на рік? Я не пропала. Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття! А потім я плакала і ригала. Ось так. Потім я зрозуміла, що треба чимось займатись, і згадала, що нікому не потрібна. І, о боже, у мене почалася істерика, а потім мені зробили декілька уколів і стало все добре,

– сказала у відео "Лорак".

Крім того, вона спародіювала, чому Лорак не назвала війну війною: "Я й до сьогодні говорю "трапилось, що трапилось". Адже, я жінка, я дівчинка. І коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Мені почали всі писати, питати мене, де я, що я. Коротше, я обісралась від страху".

Підписники Катерини просто у захваті від її пародії:

"Це геніально!", "Катя, це хіт! Ведучу ти удєлала",

"Не можу вирішити, хто краще – Лорак чи ведуча",

"Нарешті сказала правду!",

"Це геніально! Єдине інтерв'ю з Лорак, яке можна дивитись навіть на повторі"

"Це геніально, не можу зупинитись сміятись".

"Той момент, коли дубляж озвучив справжні думки зрадниці".

"А головне – зміст інтерв'ю переданий на всі 100%".

"Це захват!!! Катерино, не перестаю захоплюватися вами!"

"Це шедевр!)) чітко підмітили все)) війна показала всіх і зірвала маски…"

Додамо, що телеведучий Анатолій Анатоліч також не зміг пропустити нове інтерв'ю Ані Лорак. Шоумен спародіював співачку та показав, який вигляд мають всі її заяви, якщо "стиснути" їх до 90 секунд. Анатоліч явно обурений тим, що наговорила Лорак.

Анатоліч висміяв спроби Лорак довести, що вона "не тупа". Шоумен повторив фрази співачки. "Інтерв'ю Ані Лорак для російського смітника за 90 секунд. Нагадаю, вона українка, вона народна артистка. Або вже ні?", – написав він в описі до своєї пародії.

До слова, це не перша цинічна заява Ані Лорак. Кілька днів тому, після скасування її концертів у Росії, зрадниця видала публічний пост, у якому виправдалася, що нібито не допомагає ЗСУ.

Що раніше заявляла Лорак:

Зрадниця цинічно заявила, що вважає себе "українською співачкою", бо начебто пишається своєю культурою – щоправда, незрозуміло, як це проявляється.

Водночас Ані Лорак підтвердила, що ніколи не здійснювала військової допомоги, вочевидь, щоб їй таки дозволили виступити в Краснодарі.

Співачка додала, що "дорожить російськими шанувальниками", а про напад Росію на Україну мовчить, бо вважає себе музикантом, а не політиком.

Крім того, вона заявила, що саме українська влада змусила її переїхати до Росії у 2014 році.

Водночас сама Ані Лорак після своєї заяви чкурнула в Дубаї. В ОАЕ зрадниця полетіла не сама, компанію їй склав "духовний вчитель" і її бойфренд Ісаак Віджраку. Пара зупинилася в 5-зірковому готелі.