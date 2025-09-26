Серед найпопулярніших сьогодні – пісня Parfeniuk "Врубай", два треки Alena Omargalieva та пісня учасника Нацвідбору-2024 Drevo. Скільки ці артисти заробили на своїй музиці – пише Showbiz 24 з посиланням на Forbes.

Не пропустіть Популярну блогерку Сімбочку оштрафували майже на 5 мільйонів гривень: що сталося

Зауважимо, що повний текст публікації Forbes доступний лише за попередньою підпискою, проте телеграм-канал "Що ти знаєш про Бобула?" розкрив про що йдеться в матеріалі. Так, з листопада 2024-го до липня 2025 року трек "Врубай" приніс Іллі Парфенюку та його команді 98 700 євро. Це завдяки тому, що на ютубі пісня зібрала 64,5 мільйона прослуховувань та 71,3 мільйона прослуховувань на інших стрімінгових платформах, що принесло ще 43 900 євро.

Про це розповів креативний партнер проєкту Parfeniuk Олександр Степенко. Він вважає, що пісня набула такої популярності, зокрема, завдяки просуванню через тікток.

Скільки Parfeniuk вклав у "Врубай"?

Зйомки кліпу на цей трек обійшлися 11 тисяч 900 євро, 2 500 євро пішли на саунд-дизайн і ще 1 700 євро на промо пісні. Загалом сума вкладання склала 16 тисяч євро.

Parfeniuk – "Врубай": дивіться відео онлайн

Що відомо про заробітки інших артистів?

Пісня Alena Omargalieva "Мужчина", яка вийшла в березні 2025 року зі стрімів принесла співачці 14 тисяч євро. Завдяки кліпу на ютуб, який переглянули вже 25 мільйонів разів, команда заробила ще 20 400 євро.

Alena Omargalieva – "Мужчина": дивіться відео онлайн

Водночас трек "Твоя", який Омаргалієва випустила в листопаді 2024 року, приніс їй трохи більш як 37 900 євро.

Ще один вірусний трек за останній час – пісня "Смарагдове небо" Drevo.

Вас також може зацікавити Гроші – не головне, – інтерв'ю з DREVO про трек "Смарагдове небо", фіт з Усиком і Нацвідбір