Среди самых популярных сегодня – песня Parfeniuk "Врубай", два трека Alena Omargalieva и песня участника Нацотбора-2024 Drevo. Сколько эти артисты заработали на своей музыке – пишет Showbiz 24 со ссылкой на Forbes.

Не пропустите Популярную блогершу Симбочку оштрафовали почти на 5 миллионов гривен: что произошло

Заметим, что полный текст публикации Forbes доступен только по предварительной подписке, однако телеграм-канал "Что ты знаешь о Бобуле?" раскрыл о чем идет речь в материале. Так, с ноября 2024-го по июль 2025 года трек "Врубай" принес Илье Парфенюку и его команде 98 700 евро. Это благодаря тому, что на ютубе песня собрала 64,5 миллиона прослушиваний и 71,3 миллиона прослушиваний на других стриминговых платформах, что принесло еще 43 900 евро.

Об этом рассказал креативный партнер проекта Parfeniuk Александр Степенко. Он считает, что песня приобрела такую популярность, в частности, благодаря продвижению через тикток.

Сколько Parfeniuk вложил в "Врубай"?

Съемки клипа на этот трек обошлись 11 тысяч 900 евро, 2 500 евро ушли на саунд-дизайн и еще 1 700 евро на промо песни. В общем сумма вложения составила 16 тысяч евро.

Parfeniuk – "Врубай": смотрите видео онлайн

Что известно о заработках других артистов?

Песня Alena Omargalieva "Мужчина", которая вышла в марте 2025 года со стримов принесла певице 14 тысяч евро. Благодаря клипу на ютуб, который просмотрели уже 25 миллионов раз, команда заработала еще 20 400 евро.

Alena Omargalieva – "Мужчина": смотрите видео онлайн

В то же время трек "Твоя", который Омаргалиева выпустила в ноябре 2024 года, принес ей чуть более 37 900 евро.

Еще один вирусный трек за последнее время – песня "Смарагдове небо" Drevo.

Вас также может заинтересовать Деньги – не главное, – интервью с DREVO о треке "Смарагдове небо", фит с Усиком и Нацотбор