Wellboy в шоці: лейбл Papa music після скандалу випустив нову пісню під псевдонімом артиста

Український лейбл Papa music неочікувано випустив пісню від імені Wellboy. Сам артист нічого про це не знає, хоча підтвердив, що трек написав він. Проте після розірвання угоди з лейблом Антон Вельбой не має доступу до своїх офіційних сторінок на стрімінгових платформах.

Співак шокований такий вчинком від Papa music. Нагадаємо, що Wellboy ще в квітні розірвав стосунки з продюсерським центром, але ті подали на нього в суд.

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Papa music випустив нову пісню від Wellboy

На офіційних сторінках артиста вийшла робота "Документи у Дії", але сам Антон Вельбой до них не має зараз доступу.

Продюсери кажуть, що на цей рік лейбл разом з артистом будував багато творчіх планів. "Було вже записано кілька пісень і ми готувалися до премʼєр. Але рішення артиста піти загальмувало ці релізи. Ми вирішили презентувати одну з них – "Документи у Дії", – пояснили в Papa music.

На сторінці лейбла зʼявилося поясненя, чому вони видали пісню Wellboy.

Після заяви Антона Вельбоя про припинення співпраці з нами та численного публічного бруду, перша думка була заблокувати пісні всюди, що виходили під псевдонімом Wellboy. Але, ми дивимося на кількість прослуховувань пісень та відео, які люди знімають у соцмережах, і розуміємо, що не маємо морального права відбирати ці пісні, перш за все, у слухачів творчості Wellboy,

– заявили в Papa music.

Зазначимо, що раніше лейбл запевняв, що Антон Вельбой не має права виконувати старі пісні. Конфлікт між нами не вирішився.



Papa music випустив нову пісню від Wellboy / Скриншот з їх інстаграму

Реакція Антона Вельбоя

За словами співака, слова пісні "Документи в Дії" писав він особисто. Крім того, у треці звучить його голос. "Papa music, звичайно, молодці. Неочікував", – іронічно сказав Wellboy.

Артист передав "вітання" лейблу, зокрема співзасновнику Євгену Тріплову. "Може, якийсь кліп прикольний буде? З двійником?", – пожартував Вельбой.



Реакція Антона Вельбоя на прем'єру його пісні / Скриншот з його інстаграму

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