Певец шокирован таким поступком от Papa music. Напомним, что Wellboy еще в апреле разорвал отношения с продюсерским центром, но те подали на него в суд.
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Papa music выпустил новую песню от Wellboy
На официальных страницах артиста вышла работа "Документы в Дии", но сам Антон Вельбой к ним сейчас не имеет доступа.
Продюсеры говорят, что в этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. "Было уже записано несколько песен и мы готовились к премьеру. Но решение артиста уйти затормозило эти релизы. Мы решили презентовать одну из них – "Документы в Дии", – объяснили в Papa music.
На странице лейбла появилось объяснение, почему они издали песню Wellboy
После заявления Антона Вельбоя о прекращении сотрудничества с нами и многочисленной публичной грязи, первое мнение было заблокировать песни повсюду, выходившие под псевдонимом Wellboy. Но мы смотрим на количество прослушиваний песен и видео, которые люди снимают в соцсетях, и понимаем, что не имеем морального права отбирать эти песни, прежде всего, у слушателей творчества Wellboy,
– заявили в Papa music.
Ранее лейбл уверял, что Антон Вельбой не имеет права исполнять старые песни. Конфликт между нами не разрешился.
Papa music выпустил новую песню от Wellboy / Скриншот с их инстаграммы
Реакция Антона Вельбоя
По словам певца, слова песни "Документы в Дии" писал он лично. Кроме того, в треке звучит его голос. "Papa music, конечно, молодцы. Не ожидал", – иронически сказал Wellboy.
Артист передал "приветствие" лейблу, в том числе соучредителю Евгению Триплову. "Может, какой-нибудь клип прикольный будет? С двойником?", – пошутил Вельбой.
Реакция Антона Вельбоя на премьеру его песни / Скриншот с его инстаграммы
Что известно о скандале между Wellboy и лейблом Papa music: главное
- С 2021 года Уэльбой сотрудничал с Юрием Бардашем. Но тот во время полномасштабного вторжения отметился рядом пророссийских заявлений, а затем бежал в Россию, и Антон разорвал с ним сотрудничество.
- В декабре Wellboy присоединился к продюсерскому центру и лейблу Papa music. Артистами этого лейбла были группы Quest Pistols и "Коррупция", артисты Viktoria Niro, Kovalevskiy & Raphail.
- В апреле Wellboy заявил, что идет из продюсерского центра Papa Music, потому что хочет двигаться самостоятельно. Однако один из основателей лейбла Евгений Триплов заявил, что так просто это не произойдет, ведь в артиста вложили около 200 тысяч долларов.
- Впоследствии Евгений Триплов рассказал, что контракт с Wellboy должен был продолжаться до 2028 года. За долгосрочный разрыв артист имеет выплатить 2 миллиона долларов.
- В лейбле заявляют, что, несмотря на запрет, Антон Вельбой продолжает выступать со старыми хитами. Все такие случаи фиксируются юристами Papa music и будут переданы в суд.