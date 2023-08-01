"Обличчя не таке": фани підозрюють Papa music у використанні діпфейка Wellboy – відеодоказ

У тіктоці завірусилося відео Антона Велбоя під його новий трек "Пустоцвіт". Однак шанувальники підозрюють, що лейбл Papa music, з яким співак весною розірвав співпрацю, вирішив скористатися сучасними технологіями і використав діпфейк у новому відео виконавця.

Відомо, що після розірвання угоди з лейблом Антон Вельбой не має доступу до своїх офіційних сторінок на стрімінгових платформах. Відтак, ймовірно, що трек "Пустоцвіт" вийшов без згоди співака.

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Відео на сторінці Wellboy з діпфейком

У короткому відео Велбой начебто співає під свою нову пісню. Однак, коли людина повертає голову, можна помітити, що на обличчі є маска. Шкіра голови та саме обличчя мають різний колір. До того ж вони несинхронно рухаються.

Слід зазначити, що ні лейбл, ні сам виконавець поки не прокоментували цю ситуацію.

Реакція мережі

Шанувальники одразу звернули увагу, що на відео зі співаком щось не так:

"В нас якась хронічна проблема з діпфейками, спочатку СТБ, тепер це";

"Я теж помітила, що обличчя якесь не таке, як в Антона";

"Я коли побачила відео, відчула дискомфорт, наче щось змінилось в ньому. Але не одразу зрозуміла, що це маска";

"Форма голови навіть не така, як в Антона".

Що відомо про скандал між Wellboy та лейблом Papa music: головне

З 2021 року Вельбой співпрацював з Юрієм Бардашем. Але той під час повномасштабного вторгнення відзначився низкою проросійських заяв, а потім втік до Росії, тож Антон розірвав з ним співпрацю.

У грудні Wellboy долучився до продюсерського центру та лейбла Papa music. Втім, вже у квітні Wellboy заявив, що йде з продюсерського центру, бо хоче рухатися самостійно.

Відтак один із засновників лейбла Євген Тріплов розповів, що контракт із Wellboy мав тривати до 2028 року, а за дострокове розірвання артист має виплатити продюсерському центру 2 мільйони доларів.

Papa music заявляють, що попри заборону Антон Вельбой продовжує виступати зі старими хітами. Всі такі випадки фіксуються юристами лейбла та будуть передані до суду.

У червні продюсерський центр випустив пісню "Документи в Дії" від імені Wellboy. Продюсери кажуть, що на цей рік лейбл разом з артистом будував багато творчих планів. Тож вони вирішили презентувати одну з пісень. За словами співака, слова треку "Документи в Дії" писав він особисто. Крім того, у треці звучить його голос.