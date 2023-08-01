Известно, что после разрыва контракта с лейблом Антон Велбой не имеет доступа к своим официальным страницам на стриминговых платформах. Следовательно, вероятно, что трек "Пустоцвет" вышел без согласия певца.

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Видео на странице Wellboy с дипфейком

В коротком видео Велбой вроде бы поет под свою новую песню. Однако когда человек поворачивает голову, можно заметить, что на лице есть маска. Кожа головы и само лицо имеют разный цвет. К тому же они несинхронно двигаются.

Следует отметить, что ни лейбл, ни сам исполнитель пока не прокомментировали эту ситуацию.

Реакция сети

Поклонники сразу обратили внимание, что на видео с певцом что-то не так:

"У нас какая-то хроническая проблема с дипфейками, сначала СТБ, теперь это";

"Я тоже заметила, что лицо какое-то не такое, как у Антона";

"Я когда увидела видео, почувствовала дискомфорт, будто что-то изменилось в нем. Но не сразу поняла, что это маска";

"Форма головы даже не такая, как у Антона".

К слову, 27 марта на телеканале СТБ должно было выйти новое шоу с названием "Последнее письмо любимого". Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины. Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина украинцем Дмитрием Саранковым. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры. Впрочем, после нескольких дней громкого обсуждения украинцев в соцсетях анонс сериала удалили, а показ решили отложить. На официальных страницах СТБ появилась информация об отложении показа.

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