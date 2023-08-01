Відомо, що після розірвання угоди з лейблом Антон Вельбой не має доступу до своїх офіційних сторінок на стрімінгових платформах. Відтак, ймовірно, що трек "Пустоцвіт" вийшов без згоди співака.

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Відео на сторінці Wellboy з діпфейком

У короткому відео Велбой начебто співає під свою нову пісню. Однак, коли людина повертає голову, можна помітити, що на обличчі є маска. Шкіра голови та саме обличчя мають різний колір. До того ж вони несинхронно рухаються.

Слід зазначити, що ні лейбл, ні сам виконавець поки не прокоментували цю ситуацію.

Реакція мережі

Шанувальники одразу звернули увагу, що на відео зі співаком щось не так:

"В нас якась хронічна проблема з діпфейками, спочатку СТБ, тепер це";

"Я теж помітила, що обличчя якесь не таке, як в Антона";

"Я коли побачила відео, відчула дискомфорт, наче щось змінилось в ньому. Але не одразу зрозуміла, що це маска";

"Форма голови навіть не така, як в Антона".

До слова, 27 березня на телеканалі СТБ повинно було вийти нове шоу з назвою "Останній лист коханого". Одну з головних ролей у цьому серіалі мав виконати російський актор Прохор Дубравін, який публічно підтримує війну Росії проти України. Щоб уникнути скандалів та дозволити випуск мелодрами на телебачення, автори вирішили замінити обличчя росіянина українцем Дмитром Сарансковим. Серіал не перезнімали заново, очевидно, для збереження бюджету та через заплановану дату прем'єри. Втім, після декількох днів гучного обговорення українців в соцмережах, анонс серіалу видалили, а показ вирішили відкласти. На офіційних сторінках СТБ з'явилася інформація про "відкладення показу".

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