Зараз Павлу 45 років. З початком повномасштабної війни в Україні артист почав влаштовувати благодійні концерти. 24 Канал розповість більше про те, як змінився переможець "Голосу країни-2".

Початок музичної кар’єри

Павло Табаков закінчив Львівське музично-педагогічне училище ім. Ф. Колесси та Львівську музичну академію ім. М. Лисенка.

Ще зі студентських років він розвивав свою творчість:

в 1997 – 2003 роках був солістом і аранжувальником акапельного гурту "Менестрелі",

з 2003 по 2008 рік був солістом і аранжувальником чоловічого октету "Орфей".

А вже у 2005 році Павло випадково потрапив на телевізійний проєкт "Караоке на Майдані". Насправді хлопець приїхав підтримати свою подругу Лесю, але ведучий Ігор Кондратюк обрав саме Табакова.

Згодом музикант потрапив на популярний телепроєкт "Шанс" з ведучими Кузьмою Скрябіним та Наталією Могилевською. У фіналі шоу Табаков заспівав арію Le temps des cathedrale з мюзиклу Notre Dame de Paris, з якою підкорив телеглядачів і переміг.

Після участі в проекті Ігор Кондратюк запропонував Табакову підписати контракт, але артист відмовився і почав сольну кар'єру. Тоді у Павла вийшла дебютна пісня "Тільки ти моя".



Павло Табаков / Фото з його інстаграму

Далі кілька років Павло багато гастролював Україною та за кордоном, а навесні 2010 року разом з октетом "Орфей" брав участь у популярному шоу "Україна має талант". Гурт дійшов аж до півфіналу.

Також в 2010 році артист з англомовною піснею I'll Be With You взяв участь у Нацвідборі на Євробачення-2010, але дійшов лише до півфіналу. Цю спробу він повторив і в 2011 році, але теж не вийшло перемогти.

Павло Табаков і "Голос країни-2"

У 2012 році Павло Табаков вирішив взяти участь у популярному телепроєкті "Голос країни". Під час "сліпих" прослуховувань вокал Павла "розвернув" крісла трьох з чотирьох зіркових тренерів. Табаков пішов у команду Діани Арбеніної.

У прямих ефірах Павло виконував хіти з репертуарів Святослава Вакарчука, Стінга, гурту Queen тощо. У великому фіналі Табаков заспівав романтичний хіт з власного репертуару "Тільки ти моя".

Павло Табаков на фіналі шоу “Голос країни-2”: відео

Цікаво! Після перемоги на шоу Павло отримав контракт з Universal Music. За його словами, в рекламі було сказано, що це англійська компанія, але в кінцевому результаті контракт був із Росією (тобто російський лейбл з представниками-англійцями в Москві).



Табаков з ними пропрацював 2 роки. А потім почався Майдан. "Ми зустрілись, потисли руки й сказали: "До побачення, дякуємо за співпрацю". На цьому наша співпраця припинилась", – розповів він.

Вже після шоу Павло почав працювати з продюсером та давнім знайомим Андрієм Бакуном. Тоді ж зірка "Голосу країни" взяв псевдонім – TABAKOV.

Також артист створив школу для творчих дітей та молоді під назвою Tabakov.School, де вони вчаться співати та ставлять театральні постановки.

Особисте життя

Співак не часто розповідає про своє особисте життя. Втім, відомо, що він одружився в 2010 році, його дружину звуть Ольга, вона раніше працювала сценаристом на телеканалі "Інтер".



Павло Табаков з дружиною Олею / Фото з її інстаграму

З майбутньою дружиною Табаков познайомився теж завдяки проекту "Шанс", вони зустрічалися кілька років, а пропозицію руки й серця Павло зробив у Франції.

Пара разом вже близько 12 років. Вони виховують двох дітей.



Павло Табаков з дітьми / Фото з його інстаграму

Де Табаков зустрів війну

Павло зізнається, що на самому початку повномасштабної війни Росії проти України вирішив записати себе в тероборону.

Я прийшов туди і кажу: "Запишіть мене в тероборону, а дружину в якусь медичну роту, медиком". Вони мене записали. Посміялись. А потім питають: "Павло, а ви в армії служили?" Я кажу, що ні, освіта в мене вища музична, вони знову посміялись і кажуть, що ваша черга, мабуть, буде четверта, чекайте,

– розповів Табаков.

Схоже, що досі його таки не викликали до військкоматів.

Згодом Павло вирішив перейти на волонтерство. Вони розвозили пледи, каремати для біженців у Львові та навіть долучилися до Міжнародного гуманітарного штабу.

"Я приїжджав, допомагав. Але, оскільки волонтерів було там багато, мені сказали: "Павло, їдьте й напишіть ще якусь пісню, це буде набагато корисніше, бо вантажити ящики ми й самі зможемо", – пригадав співак.

Тоді Павло вирішив продовжити музичну кар’єру.

Чим зараз займається Павло

Зараз Павло Табаков продовжує співати та створювати музику. Він активно гастролює та випускає нові альбоми. Крім того, артист часто влаштовує благодійні концерти в Україні та за кордоном, найчастіше – в Польщі.

Одна з останніх його пісень "То Україна" вийшли з участю його донечки Насті. Раніше Павло зізнавався, що дуже хоче спільний трек з дівчинкою.

Пісня Павла Табакова "То Україна" у виконанні з донькою: відео

За останні півтора року в Павла з’явилося багато потужних українських пісень. Зокрема, "Забирайся війна!", "Брате мій, вставай!", а також "Наш Маріуполь" на слова Лідії Лазурко.