Палац відмовив Меган Маркл у проханні втрутитися в конфлікт з Кейт Міддлтон

В інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі Маркл розповіла про те, що не вона змушувала плакати Кейт Міддлтон, а навпаки. Виявилось, що дружина принца Гаррі зверталась до Кенсінгтонського палацу, щоб втрутитися в конфлікт, але їй відмовили.

Королівський біограф Омід Скобі, автор книги "Гаррі і Меган та їхня сучасна королівська сім'я", розповів нові деталі історії конфлікту між Меган Маркл та Кейт Міддлтон. Він поділився скандальними подробицями про монаршу родину.

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Деталі сварки Кейт і Меган

Під час підготовки до весілля Меган та Гаррі Кейт Міддлтон довела дівчину до сліз, – таку версію подій розповіла Маркл Опрі Вінфрі. Натомість у пресі писали, що все відбувалось навпаки.

Омід Скобі стверджує, що після того, як у ЗМІ почали поширювати неправдиві заголовки, Меган надіслала електронного листа, де попросила Кенсінгтонський палац втрутитися у ситуацію і розповісти, що сталось насправді.

На лист Меган Маркл не відреагували. У королівському палаці заявили, що не будуть поширювати про Міддлтон "порожніх чуток", тому дезінформація надалі з'являлась у мережі та пресі.

Натомість, коли Кенсінгтонський палац попросив Меган Маркл спростувати чутки про те, що принц Вільям залякував подружжя перед тим, як скласти королівські обов'язки, дружина Гаррі також відмовилась робити це.

Якщо ми просто розкидаємося якимись заявами зараз, то, можливо, Кенсінгтонський палац нарешті скаже, що я не доводила Кейт до сліз,

– нібито сказала Меган помічникові.



Кейт Міддлтон та Меган Маркл / Фото Getty Images

Сварка Меган Маркл і Кейт Міддлтон