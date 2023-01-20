Ліміт болю вичерпано, – Маша Єфросиніна поклала квіти та іграшки на місце трагедії в Броварах

Українська телеведуча Маша Єфросиніна приїхала у Бровари, де сталась катастрофа з падінням вертольота. Вона поклала на місце трагедії квіти та іграшки, звернувшись до світової спільноти.

Трагедія у Броварах запам'яталась для українців як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Місце трагедії вирішила відвідати Маша Єфросиніна, яка звернулась до світу.

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Маша Єфросиніна приїхала в Бровари

Телеведуча та інтерв'юерка приїхала до дитячого садка у Броварах, та поклала на місце трагедії квіти та іграшки, що туди ставлять місцеві. Маша Єфросиніна звернулась до світової спільноти з проханням зупинити катастрофи, що стаються в Україні щодня.

Це те саме місце в Броварах. Ви можете побачити, як воно виглядає після трагедії, що сталася вчора. Я сподіваюся, ви розумієте, що це пекло, через яке українці проходять щодня. Кожен день в Україні виглядає саме так. Сподіваюся, одного дня ми зможемо це зупинити,

– поділилась зірка.

Також ведуча показала розбите вікно дитячого садка. Однак Машу зупинили під час зйомки ролика. "Весь ліміт трагедій і болю для однієї країни давно вичерпано, але трагедії не закінчуються. Наразі росіяни забрали життя приблизно 500 дітей", – додала Єфросиніна.

Відео Єфросиніної з Броварів:



Єфросиніна у Броварах / Фото з інстаграм-сторіз

Як зірки реагували на трагедію в Броварах

, зранку 18 січня біля дитячого садка в Броварах впав гелікоптер ДСНС – усі на борту загинули. Керівництво МВС, яке перебувало на борту гелікоптера, летіло в одну з прифронтових областей. Внаслідок катастрофи пожежа зачепила дитячий садок, загинула одна дитина.

Олена Зеленська на момент катастрофи перебувала з робочим візитом у Давосі. Вранці 18 січня вона мала виступати на одному з заходів, перед яким дізналася про трагедію у Броварах і розплакалась. Загиблих вшанували хвилиною мовчанння.

Святослав Вакарчук і Тіна Кароль особисто знали керівництво МВС. Тому для них трагедія стала особистою. Інші знаменитості також висловили співчуття загиблим і тим, хто втратив рідних та близьких.