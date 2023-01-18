Україна ще не встигла отямитися від трагедії в Дніпрі, як знову розлетілася жахлива звістка. Ранок 18 січня мав бути святковим для українців, які у цей день відзначають Другий Святий вечір, однак ми вкотре у скорботі.

До теми Катастрофа у Броварах: Дорофєєва, Цимбалюк та інші реагують на падіння гвинтокрила

Цього ранку керівництво МВС гелікоптером летіло у відрядження в одну з "гарячих" точок. Однак у Броварах гвинтокрил впав. Всі 9 осіб, які перебували на борту, загинули. Серед них і вище керівництво Міністерства внутрішніх справ – очільник відомства Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Святослав Вакарчук відреагував на смерть Дениса Монастирського

Артист висловив щирі співчуття рідним всіх, хто загинув у цій катастрофі. Особливо важко усвідомлювати, що пішли з життя діти. Це жахлива трагедія для всього українського народу. Вакарчук зазначив, що для нього це ще й особиста трагедія.

Для мене ця трагедія є особистою. Я добре знав Дениса Монастирського та Євгена Єніна. За останні 10 місяців ми багато співпрацювали, разом наближали перемогу. Денис і Женя були розумними, відданими Україні людьми. Дуже важка втрата. Вічна пам'ять всім загиблим!

– написав Святослав Вакарчук у соцмережах.

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