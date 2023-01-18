Гелікоптер, на борту якого було вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України, впав біля дитячого садка. Всі члени екіпажу та пасажири гвинтокрила загинули. Також загинули діти, яких вранці привели в садочок. Україна вкотре переживає жахливу трагедію.
До теми Для мене ця трагедія є особистою, – Святослав Вакарчук про загибель керівництва МВС у Броварах
Олена Зеленська у Давосі розповіла про трагедію в Броварах
"На жаль, сьогодні ще один жахливий день. Мабуть, збоку може здаватися, що ми можемо до цього звикнути, але ми не звикаємо. Щоразу для нас це трагедія. Сьогодні ця авіакатастрофа забрала життя не лише тих людей, які летіли у гвинтокрилі. На жаль, гелікоптер впав на подвір'ї дитячого садка, загинули кілька дітей. Чесно кажучи, в мене зараз немає достатньо сил, щоб висловити свої емоції. Ми всі сьогодні в пригніченому стані. Дуже важко навіть складати думки докупи. Звичайно, я не можу доповісти вам якусь додаткову інформацію, бо я нею не володію. Знаю, що вже ведеться розслідування, чому ця трагедія сталася", – сказала перша леді.
Також Олена Зеленська поділилася спогадами про загиблого міністра Дениса Монастирського.
Я дуже добре знала пана міністра. Для мене сьогодні ще й важкий особистий удар,
– додала Зеленська.
Нагадаємо, Олена Зеленська дізналася про катастрофу в Броварах, перебуваючи в Давосі. Перша леді України якраз готувалася до виступу на одному з заходів, коли їй повідомили про падіння гелікоптера з керівництвом МВС біля дитячого садочка. Ця новина настільки вразила Олену, що вона не змогла стримати сліз.
У Броварах упав вертоліт з керівництвом МВС: головне
- Вранці 18 січня вище керівництво МВС України летіло у відрядження в Харківську область. Однак гвинтокрил, на борту якого перебували працівники відомства, впав у Броварах. Всі члени екіпажу та пасажири загинули.
- У СБУ розглядають кілька версій – порушення правил польоту та несправність самого гвинтокрила, також не виключають умисних дій щодо знищення гвинтокрила.
- За даними ДСНС, станом на 15:20 після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.
- Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. Наразі інформація уточнюється.
- Все, що відомо про катастрофу, розповідаємо тут.