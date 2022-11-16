Після того як у січні 2020 року Оззі Осборн оголосив, що має невиліковну хворобу Паркінсона, кількість його інтерв'ю та публічних виходів суттєво зменшилася. Зараз "короля темряви" можна сприйняти за літнього бізнесмена.

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Як виглядає хворий Оззі Осборн

У Беверлі-Гіллз британський музикант з'явився у чорних джинсах, довгому сірому пальті та зручних кросівках з м'якою підошвою. Він спирався на тростину та тримав за руку помічницю. Волосся його повністю сиве, а на обличчі немає ні фірмової чорної підводки під очі, ні ретро-окулярів. Фото Оззі Осборна дивіться на Daily Mail.

Варто нагадати, що легендарний рокер страждає не лише від хвороби Паркінсона, а й від проблем зі спиною. Він впав зі сходів у своєму будинку, травмував шию і переніс складну операцію, перед якою думав: "Будь ласка, не дай мені прокинутися завтра вранці".

"Якби можна було вибирати між хворобою Паркінсона і чортовою шиєю, я б вибрав Паркінсона, адже я вже рік нічого не можу робити", – казав Оззі Осборн у лютому 2020-го, коли жалівся на нестерпний біль.