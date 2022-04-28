73-річний Оззі Осборн та його дружина Шерон ще на початку квітня зверталися до своєї аудиторії в інстаграмі із проханням підтримати Україну після російського вторгнення. Для відео телеведуча навіть одягнула символічний блакитний костюм та жовту блузу, висловлюючи солідарність Україні.

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А днями журналісти британського ЗМІ поспілкувались з подружжям та з'ясували, що пара готова надати житло українцями, але зробити це не так просто через бюрократію, яка гальмує процес. Проте вони намагаються якнайшвидше все залагодити і поселити сім'ї у невеликому селі Джорданс (графство Бакінгемшир), Велика Британія. Подружжя там не проживає і нерухомість пустує.

Оззі дуже добре відомий в Україні, я думаю, вони (українці, – Showbiz 24) були б щасливі,

– сказала Шерон.

Варто додати, що в британському селі проживає близько 700 людей. Колись жінка Осборна зізнавалась, що обрала для купівлі саме цей будинок, оскільки він розташований "за багато миль" від найближчого пабу. Це гарантує, що у неї та чоловіка таким чином не виникне спокуси випити пінту пива.