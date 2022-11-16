После того, как в январе 2020 года Оззи Осборн объявил, что имеет неизлечимую болезнь Паркинсона, количество его интервью и публичных выходов существенно уменьшилось. Сейчас "короля тьмы" можно воспринять за пожилого бизнесмена.
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Как выглядит больной Оззи Осборн
В Беверли-Хиллз британский музыкант появился в черных джинсах, длинном сером пальто и удобных кроссовках с мягкой подошвой. Он опирался на трость и держал за руку помощницу. Волосы его полностью седые, а на лице нет ни фирменной черной подводки под глаза, ни ретро-очков. Фото Оззи Осборна смотрите на Daily Mail.
Стоит напомнить, что легендарный рокер страдает не только от болезни Паркинсона, но и от проблем со спиной. Он упал с лестницы в своем доме, травмировал шею и перенес сложную операцию, перед которой думал: "Пожалуйста, не дай мне проснуться завтра утром".
"Если бы можно было выбирать между болезнью Паркинсона и чертовой шеей, я бы выбрал Паркинсона, ведь я уже год ничего не могу делать", – говорил Оззи Осборн в феврале 2020-го, когда жаловался на невыносимую боль.
- Несмотря на болезни Оззи Осборн с женой был готов принять украинских беженцев – предоставить свой дом в графстве Бакингемшир, Великобритания, ведь имение все равно пустует. Однако супруги столкнулись с бюрократией, тормозящей процесс.
- Поэтому крестный отец хеви-метала придумал, как поддержать Украину другим способом. В сентябре он выпустил пластинку Patient Number 9 в цветах украинского флага, а все вырученные средства пообещал отдать благотворительной организации, которая эвакуирует из Киева в США детей-сирот с особыми потребностями.